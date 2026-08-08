GRASS (GRASS) 本日のテクニカル分析 GRASS 分析ページでは、AIによって生成された GRASS の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で GRASS の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

GRASS (GRASS) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.3033 -- -1.82% -19.02% -20.32%

GRASS テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる GRASS の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 17 中立 0 購入 9 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 0 購入 9 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.304 0.3039 R2 0.3039 0.3039 R1 0.3039 0.3039 PP 0.3038 0.3038 S1 0.3038 0.3038 S2 0.3037 0.3038 S3 0.3037 0.3037

GRASS 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.06M $3.99 M $4.05 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.65 M 3日間のアクティブ売却額 $0.64 M 7日間のアクティブ売買差額 0.06M 7日間のアクティブ購入額 $1.75 M 7日間のアクティブ売却額 $1.69 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 GRASS 資本フロー 純流入 GRASSUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.04 M 0.31 2026-08-07 -$0.06 M 0.30 2026-08-06 $0.09 M 0.31 2026-08-05 $0.04 M 0.30 2026-08-04 $0.02 M 0.30 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの GRASS (GRASS) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、GRASS ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 GRASS / USDT $0.3035 $0.3035 $0.3035 -0.49% 242.61K (USDT) 取 引