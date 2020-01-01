GPU (GPUBSC) 本日のテクニカル分析 GPU 分析ページでは、AIによって生成された GPUBSC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で GPU の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

GPU (GPUBSC) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.00221 -- -55.80% -55.80% -55.80%

GPU テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる GPU の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 0 中立 16 購入 10 移動平均 : 中立 売却 0 中立 7 購入 7 テクニカル指標 : 中立 売却 0 中立 9 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.00235 0.0023 R2 0.0023 0.00227 R1 0.00227 0.00226 PP 0.00222 0.00222 S1 0.00219 0.00219 S2 0.00215 0.00218 S3 0.00212 0.00215

GPU 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.01M $0.03 M $0.03 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.13 M 3日間のアクティブ売却額 $0.12 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.20 M 7日間のアクティブ売却額 $0.19 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 GPU 資本フロー 純流入 GPUBSCUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの GPU (GPUBSC) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、GPU ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 GPUBSC / USD1 $0.00224 $0.00224 $0.00224 -25.08% 21.54M (USDT) 取 引 GPUBSC / USDT $0.00221 $0.00221 $0.00221 -28.24% 24.26M (USDT) 取 引