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Goatseus Maximus (GOAT) 本日のテクニカル分析

Goatseus Maximus (GOAT) 本日のテクニカル分析

Goatseus Maximus 分析ページでは、AIによって生成された GOAT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Goatseus Maximus の分析内容について詳しくご覧ください。

Goatseus Maximus (GOAT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.01342---0.60%-0.60%-37.06%
Goatseus Maximus 価格について詳しく知る

Goatseus Maximus テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Goatseus Maximus の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い買い
売却 1
中立 7
購入 18
移動平均:強い買い売却 0中立 1購入 13
テクニカル指標:中立売却 1中立 6購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01345
0.01345
R2
0.01345
0.01344
R1
0.01344
0.01344
PP
0.01344
0.01344
S1
0.01343
0.01343
S2
0.01343
0.01343
S3
0.01342
0.01343

Goatseus Maximus 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.67M
$13.70 M
$14.37 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.07 M
3日間のアクティブ売却額
$0.06 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.18 M
7日間のアクティブ売却額
$0.18 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Goatseus Maximus 資本フロー

純流入GOATUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.01
2026-08-07-$0.01 M0.01
2026-08-06-$0.01 M0.01
2026-08-05$0.00 M0.01
2026-08-04$0.01 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Goatseus Maximus (GOAT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Goatseus Maximus ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
GOAT/USDT
$0.01341
$0.01341$0.01341
+0.97%
4.53M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

GOAT から USD の計算機

金額

GOAT
GOAT
USD
USD

1 GOAT = 0.01342 USD

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