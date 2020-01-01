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GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) 本日のテクニカル分析

GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) 本日のテクニカル分析

GameStop (GME) 分析ページでは、AIによって生成された GMEROBINHOOD の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で GameStop (GME) の分析内容について詳しくご覧ください。

GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.00003161---57.09%-20.98%-20.98%
GameStop (GME) 価格について詳しく知る

GameStop (GME) テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる GameStop (GME) の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 6
中立 1
購入 19
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:中立売却 6中立 1購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.0000316
0.0000315
R2
0.0000315
0.0000314
R1
0.0000314
0.0000314
PP
0.0000313
0.0000313
S1
0.0000312
0.0000312
S2
0.0000311
0.0000312
S3
0.000031
0.0000311

GameStop (GME) 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.00M
$0.04 M
$0.04 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.02 M
3日間のアクティブ売却額
$0.02 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.15 M
7日間のアクティブ売却額
$0.14 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

GameStop (GME) 資本フロー

純流入GMEROBINHOODUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

GameStop (GME) についてさらに詳しく知る

MEXCの GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、GameStop (GME) ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
GMEROBINHOOD/USDT
$0.00003161
$0.00003161$0.00003161
+14.57%
2.97B (USDT)
GMEROBINHOOD/USD1
$0.00003085
$0.00003085$0.00003085
+12.34%
1.85B (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

GMEROBINHOOD
GMEROBINHOOD
USD
USD

1 GMEROBINHOOD = 0.0000316 USD

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