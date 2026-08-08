Goldfish Gold 本日の価格

Goldfish Gold (GGBR) の本日のライブ価格は ¥ 4.354 で、直近24時間で 0.25% 変動しました。現在の GGBR から JPY への変換レートは、¥ 4.354 につき GGBR です。

Goldfish Gold は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #3848 位、循環供給量は 0.00 GGBR です。直近24時間の GGBR は、¥ 4.312 (安値) から ¥ 4.365 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,224.6572822578707395、史上最安値は ¥ 483.6826874995907972 です。

短期的なパフォーマンスでは、GGBR は直近1時間で +0.02%、直近7日間で +8.20% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 59.51K に達しました。

Goldfish Gold (GGBR) 市場情報

ランキング No.3848 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 59.51K¥ 59.51K ¥ 59.51K 完全希薄化後時価総額 ¥ 108.85M¥ 108.85M ¥ 108.85M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 25,000,000 25,000,000 25,000,000 総供給量 25,000,000 25,000,000 25,000,000 循環率 0.00% パブリックブロックチェーン ETH

Goldfish Gold の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 59.51K です。GGBR の循環供給量は 0.00、総供給量は 25000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 108.85M です。