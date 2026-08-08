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Goldfinch (GFI) 本日のテクニカル分析

Goldfinch (GFI) 本日のテクニカル分析

Goldfinch 分析ページでは、AIによって生成された GFI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Goldfinch の分析内容について詳しくご覧ください。

Goldfinch (GFI) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.03158--+0.95%-38.11%-82.37%
Goldfinch 価格について詳しく知る

Goldfinch 資本フロー

純流入GFIUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.03
2026-08-07$0.01 M0.03
2026-08-06-$0.01 M0.03
2026-08-05$0.01 M0.03
2026-08-04$0.01 M0.03

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Goldfinch についてさらに詳しく知る

GFI USDT（先物取引）

GFI をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの GFI USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Goldfinch (GFI) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Goldfinch ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
GFI/USDT
$0.03153
$0.03153$0.03153
+2.27%
1.78M (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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