Fogo (FOGO) 本日のテクニカル分析 Fogo 分析ページでは、AIによって生成された FOGO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Fogo の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Fogo (FOGO) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.008687 -- +3.96% -6.64% -59.12%

Fogo テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Fogo の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 12 中立 4 購入 10 移動平均 : 売却 売却 9 中立 1 購入 4 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 3 購入 6 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.008676 0.008675 R2 0.008675 0.008674 R1 0.008674 0.008674 PP 0.008673 0.008673 S1 0.008672 0.008672 S2 0.008671 0.008672 S3 0.00867 0.008671

Fogo 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.37M $3.33 M $3.69 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.02M 3日間のアクティブ購入額 $0.16 M 3日間のアクティブ売却額 $0.15 M 7日間のアクティブ売買差額 0.03M 7日間のアクティブ購入額 $0.67 M 7日間のアクティブ売却額 $0.64 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Fogo 資本フロー 純流入 FOGOUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.04 M 0.01 2026-08-07 $0.01 M 0.01 2026-08-06 $0.06 M 0.01 2026-08-05 -$0.02 M 0.01 2026-08-04 -$0.01 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Fogo (FOGO) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Fogo ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 FOGO / USDT $0.008687 $0.008687 $0.008687 -0.27% 8.48M (USDT) 取 引