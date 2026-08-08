暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、Falcon Finance のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、Falcon Finance のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

FF についての詳細

FF 価格情報

FF とは

FF ホワイトペーパー

FF 公式ウェブサイト

FF トケノミクス

FF 価格予測

FF 履歴

FF 購入ガイド

FF から法定通貨への変換

FF 現物

FF USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Falcon Finance (FF) 本日のテクニカル分析

Falcon Finance (FF) 本日のテクニカル分析

Falcon Finance 分析ページでは、AIによって生成された FF の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Falcon Finance の分析内容について詳しくご覧ください。

Falcon Finance (FF) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.06406---1.87%+7.75%-1.77%
Falcon Finance 価格について詳しく知る

Falcon Finance テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Falcon Finance の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い売り
売却 15
中立 8
購入 3
移動平均:強い売り売却 11中立 3購入 0
テクニカル指標:中立売却 4中立 5購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.06417
0.06416
R2
0.06416
0.06416
R1
0.06416
0.06416
PP
0.06415
0.06415
S1
0.06415
0.06415
S2
0.06414
0.06415
S3
0.06414
0.06414

Falcon Finance 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.01M
$1.36 M
$1.35 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.03M
3日間のアクティブ購入額
$0.08 M
3日間のアクティブ売却額
$0.10 M
7日間のアクティブ売買差額
0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.21 M
7日間のアクティブ売却額
$0.19 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Falcon Finance 資本フロー

純流入FFUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.03 M0.06
2026-08-07$0.00 M0.06
2026-08-06$0.02 M0.06
2026-08-05-$0.10 M0.06
2026-08-04-$0.06 M0.06

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Falcon Finance についてさらに詳しく知る

MEXCの Falcon Finance (FF) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Falcon Finance ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
FF/USDT
$0.06405
$0.06405$0.06405
-0.01%
825.64K (USDT)
FF/USDC
$0.06406
$0.06406$0.06406
+0.09%
838.35K (USDT)
FF/USDF
$0.06449
$0.06449$0.06449
+0.01%
798.78K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

FF から USD の計算機

金額

FF
FF
USD
USD

1 FF = 0.06406 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック