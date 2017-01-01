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Fefer (FEFER) 本日のテクニカル分析

Fefer (FEFER) 本日のテクニカル分析

Fefer 分析ページでは、AIによって生成された FEFER の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Fefer の分析内容について詳しくご覧ください。

Fefer (FEFER) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.002449---29.02%+63.26%+63.26%
Fefer 価格について詳しく知る

Fefer テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Fefer の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 12
中立 4
購入 10
移動平均:強い売り売却 10中立 2購入 2
テクニカル指標:強い買い売却 2中立 2購入 8
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.002541
0.002539
R2
0.002539
0.002536
R1
0.002535
0.002535
PP
0.002533
0.002533
S1
0.002529
0.00253
S2
0.002526
0.002529
S3
0.002522
0.002526

Fefer 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.03 M
3日間のアクティブ売却額
$0.03 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.07 M
7日間のアクティブ売却額
$0.07 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Fefer 資本フロー

純流入FEFERUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Fefer についてさらに詳しく知る

MEXCの Fefer (FEFER) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Fefer ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
FEFER/USD1
$0.002504
$0.002504$0.002504
+8.44%
21.59M (USDT)
FEFER/USDT
$0.002455
$0.002455$0.002455
+6.23%
34.10M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

FEFER から USD の計算機

金額

FEFER
FEFER
USD
USD

1 FEFER = 0.002449 USD

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