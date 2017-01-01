Fefer (FEFER) 本日のテクニカル分析 Fefer 分析ページでは、AIによって生成された FEFER の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Fefer の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Fefer (FEFER) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.002449 -- -29.02% +63.26% +63.26%

Fefer テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Fefer の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 12 中立 4 購入 10 移動平均 : 強い売り 売却 10 中立 2 購入 2 テクニカル指標 : 強い買い 売却 2 中立 2 購入 8 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.002541 0.002539 R2 0.002539 0.002536 R1 0.002535 0.002535 PP 0.002533 0.002533 S1 0.002529 0.00253 S2 0.002526 0.002529 S3 0.002522 0.002526

Fefer 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.01M $0.03 M $0.04 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.03 M 3日間のアクティブ売却額 $0.03 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.07 M 7日間のアクティブ売却額 $0.07 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Fefer 資本フロー 純流入 FEFERUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Fefer (FEFER) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Fefer ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 FEFER / USD1 $0.002504 $0.002504 $0.002504 +8.44% 21.59M (USDT) 取 引 FEFER / USDT $0.002455 $0.002455 $0.002455 +6.23% 34.10M (USDT) 取 引