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FARTCOIN (FARTCOIN) 本日のテクニカル分析

FARTCOIN (FARTCOIN) 本日のテクニカル分析

FARTCOIN 分析ページでは、AIによって生成された FARTCOIN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で FARTCOIN の分析内容について詳しくご覧ください。

FARTCOIN (FARTCOIN) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.12993--+0.51%-10.54%-49.79%
FARTCOIN 価格について詳しく知る

FARTCOIN テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる FARTCOIN の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 15
中立 2
購入 9
移動平均:強い売り売却 12中立 0購入 2
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.13025
0.1302
R2
0.1302
0.13014
R1
0.13009
0.1301
PP
0.13004
0.13004
S1
0.12993
0.12998
S2
0.12988
0.12994
S3
0.12977
0.12988

FARTCOIN 市場シグナル

現在の未約定注文数量
3.19M
$16.98 M
$13.78 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$8.99 M
3日間のアクティブ売却額
$9.00 M
7日間のアクティブ売買差額
0.98M
7日間のアクティブ購入額
$29.40 M
7日間のアクティブ売却額
$28.42 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

FARTCOIN 資本フロー

純流入FARTCOINUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.14 M0.13
2026-08-07-$0.30 M0.13
2026-08-06$0.02 M0.13
2026-08-05-$0.08 M0.13
2026-08-04$0.08 M0.13

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの FARTCOIN (FARTCOIN) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、FARTCOIN ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
FARTCOIN/USDT
$0.12993
$0.12993$0.12993
+1.97%
974.65K (USDT)
FARTCOIN/USDC
$0.1297
$0.1297$0.1297
+1.72%
434.36K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

FARTCOIN
FARTCOIN
USD
USD

1 FARTCOIN = 0.12992 USD

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