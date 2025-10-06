Exotic Markets の本日のライブ価格は 1.339 USD です。EXO から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで EXO の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Exotic Markets の本日のライブ価格は 1.339 USD です。EXO から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで EXO の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Exotic Markets価格(EXO)

1 EXO から USD へのライブ価格：

$1.339
-8.84%1D
USD
Exotic Markets (EXO) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:53:08 (UTC+8)

Exotic Markets (EXO) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 1.28
24H 最安値
$ 1.52
24H 最高値

$ 1.28
$ 1.52
--
--
+0.22%

-8.84%

-32.24%

-32.24%

Exotic Markets (EXO) のリアルタイム価格は $ 1.339 です。過去24時間、EXO は最低 $ 1.28 から最高 $ 1.52 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。EXO の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、EXO は過去1時間で +0.22%、過去24時間で -8.84% 、過去7日間で -32.24% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Exotic Markets (EXO) 市場情報

--
$ 59.10K
$ 0.00
--
--
SOL

Exotic Markets の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 59.10K です。EXO の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。

Exotic Markets (EXO) 価格履歴 USD

Exotic Markets の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.12985-8.84%
30日$ -1.444-51.89%
60日$ -3.661-73.22%
90日$ -3.661-73.22%
Exotic Markets 本日の価格変動

本日 EXO は、 $ -0.12985 (-8.84%) の変動を記録しました。

Exotic Markets 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -1.444 (-51.89%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Exotic Markets 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、EXO は、 $ -3.661 (-73.22%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Exotic Markets 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -3.661 (-73.22%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Exotic Markets (EXO) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Exotic Markets 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Exotic Markets ( EXO ) とは何か

ソラナ上のオプションおよびデリバティブ向けインフラ。

Exotic Markets は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Exotic Markets への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- EXO のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Exotic Markets に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Exotic Markets の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Exotic Markets 価格予測 (USD)

Exotic Markets (EXO) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Exotic Markets (EXO) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Exotic Markets の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Exotic Markets の価格予測 をチェック！

Exotic Markets (EXO) トケノミクス

Exotic Markets (EXO) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ EXO トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Exotic Markets ( EXO ) の購入方法

Exotic Markets の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Exotic Markets 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

Exotic Markets資料

Exotic Markets についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ブロックエクスプローラー

よくある質問： Exotic Markets に関するその他の質問

Exotic Markets (EXO) の本日の価値はいくらですか？
EXO の USD でのライブ価格は 1.339 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の EXO から USD の価格はいくらですか？
EXO から USD の現在価格は $ 1.339 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Exotic Markets の時価総額はいくらですか？
EXO の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
EXO の循環供給量はどれくらいですか？
EXO の循環供給量は -- USD です。
EXO の史上最高値（ATH）はいくらですか？
EXO は史上最高値 -- USD に達しました。
EXO の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
EXO の史上最安値は -- USD です。
EXO の取引高はいくらですか？
EXO の24 時間ライブ取引高は $ 59.10K USD です。
EXO は今年さらに上昇しますか？
EXO は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、EXO 価格予測 をご覧ください。
Exotic Markets (EXO) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

トップニュース

なぜ多くの人が強気相場でまだお金を失うのか？

October 6, 2025

ビットコインレイヤー2ネットワークの台頭：2025年のビットコインの未来を形作る技術の理解

October 6, 2025

2025年のアルトコイン: TOTAL3が新高値に達したとき、ポートフォリオは動かない

October 5, 2025
免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

