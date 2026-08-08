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EUR (EUR) 本日のテクニカル分析

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EUR 分析ページでは、AIによって生成された EUR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で EUR の分析内容について詳しくご覧ください。

EUR (EUR) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.1561--+0.22%+1.12%-1.87%
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EUR テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる EUR の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 3
購入 16
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 7中立 3購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.1563
1.1562
R2
1.1562
1.1562
R1
1.1562
1.1562
PP
1.1561
1.1561
S1
1.1561
1.1561
S2
1.156
1.1561
S3
1.156
1.156

EUR 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.13M
$6.33 M
$6.20 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.12M
3日間のアクティブ購入額
$1.13 M
3日間のアクティブ売却額
$1.01 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$2.16 M
7日間のアクティブ売却額
$2.15 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

EUR 資本フロー

純流入EURUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.46 M1.16
2026-08-07$2.29 M1.16
2026-08-06$0.09 M1.15
2026-08-05-$1.73 M1.16
2026-08-04$0.40 M1.15

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
EUR/USDT
$1.1561
$1.1561$1.1561
-0.04%
401.25K (USDT)

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EUR
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