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Euler Finance (EUL) 本日のテクニカル分析

Euler Finance (EUL) 本日のテクニカル分析

Euler Finance 分析ページでは、AIによって生成された EUL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Euler Finance の分析内容について詳しくご覧ください。

Euler Finance (EUL) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.2074---13.15%+24.16%-16.39%
Euler Finance 価格について詳しく知る

Euler Finance テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Euler Finance の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 14
中立 2
購入 10
移動平均:売却売却 10中立 0購入 4
テクニカル指標:購入売却 4中立 2購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.2053
1.2053
R2
1.2053
1.2052
R1
1.2052
1.2052
PP
1.2052
1.2052
S1
1.2051
1.2051
S2
1.2051
1.2051
S3
1.205
1.2051

Euler Finance 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.09M
$1.59 M
$1.50 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.26 M
3日間のアクティブ売却額
$0.24 M
7日間のアクティブ売買差額
0.02M
7日間のアクティブ購入額
$1.73 M
7日間のアクティブ売却額
$1.71 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Euler Finance 資本フロー

純流入EULUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.05 M1.21
2026-08-07-$0.12 M1.24
2026-08-06-$0.18 M1.30
2026-08-05-$13.52 M1.41
2026-08-04-$0.17 M1.43

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Euler Finance (EUL) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Euler Finance ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
EUL/USDT
$1.208
$1.208$1.208
-2.48%
77.45K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

EUL
EUL
USD
USD

1 EUL = 1.2074 USD

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