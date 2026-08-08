Espresso (ESP) 本日のテクニカル分析 Espresso 分析ページでは、AIによって生成された ESP の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Espresso の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Espresso (ESP) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.06498 -- +1.45% +1.35% -15.36%

Espresso テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Espresso の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 14 中立 2 購入 10 移動平均 : 売却 売却 10 中立 1 購入 3 テクニカル指標 : 購入 売却 4 中立 1 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.06485 0.06483 R2 0.06483 0.06482 R1 0.06482 0.06481 PP 0.0648 0.0648 S1 0.06479 0.06479 S2 0.06477 0.06478 S3 0.06476 0.06477

Espresso 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.09M $1.46 M $1.55 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.03M 3日間のアクティブ購入額 $0.73 M 3日間のアクティブ売却額 $0.76 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.01M 7日間のアクティブ購入額 $1.51 M 7日間のアクティブ売却額 $1.52 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Espresso 資本フロー 純流入 ESPUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.01 M 0.07 2026-08-07 $0.10 M 0.07 2026-08-06 -$0.13 M 0.06 2026-08-05 -$0.08 M 0.06 2026-08-04 $0.18 M 0.06 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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