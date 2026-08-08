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ERA (ERA) 本日のテクニカル分析

ERA (ERA) 本日のテクニカル分析

ERA 分析ページでは、AIによって生成された ERA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ERA の分析内容について詳しくご覧ください。

ERA (ERA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.06956--+3.26%-13.22%-53.79%
ERA 価格について詳しく知る

ERA テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ERA の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 5
購入 14
移動平均:強い買い売却 2中立 0購入 12
テクニカル指標:売却売却 5中立 5購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.06944
0.06943
R2
0.06943
0.06943
R1
0.06943
0.06943
PP
0.06942
0.06942
S1
0.06942
0.06942
S2
0.06941
0.06942
S3
0.06941
0.06941

ERA 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.27M
$1.20 M
$1.47 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.03M
3日間のアクティブ購入額
$0.41 M
3日間のアクティブ売却額
$0.44 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.68 M
7日間のアクティブ売却額
$0.70 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ERA 資本フロー

純流入ERAUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.03 M0.07
2026-08-07-$8.26 M0.07
2026-08-06$1.77 M0.07
2026-08-05-$0.05 M0.07
2026-08-04-$22.71 M0.06

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、ERA ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ERA/USDT
$0.06957
$0.06957$0.06957
-1.56%
1.14M (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ERA
ERA
USD
USD

1 ERA = 0.06956 USD

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