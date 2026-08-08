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Epic Chain (EPIC) 本日のテクニカル分析

Epic Chain (EPIC) 本日のテクニカル分析

Epic Chain 分析ページでは、AIによって生成された EPIC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Epic Chain の分析内容について詳しくご覧ください。

Epic Chain (EPIC) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.1143--+23.27%+253.29%+222.61%
Epic Chain 価格について詳しく知る

Epic Chain テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Epic Chain の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い買い
売却 3
中立 1
購入 22
移動平均:強い買い売却 1中立 0購入 13
テクニカル指標:強い買い売却 2中立 1購入 9
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.1135
1.1134
R2
1.1134
1.1134
R1
1.1134
1.1134
PP
1.1133
1.1133
S1
1.1133
1.1133
S2
1.1132
1.1133
S3
1.1132
1.1132

Epic Chain 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.46M
$6.46 M
$6.92 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$1.89 M
3日間のアクティブ売却額
$1.89 M
7日間のアクティブ売買差額
0.04M
7日間のアクティブ購入額
$3.03 M
7日間のアクティブ売却額
$2.99 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Epic Chain 資本フロー

純流入EPICUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.43 M1.11
2026-08-07$0.81 M1.00
2026-08-06$0.20 M0.90
2026-08-05$0.06 M0.91
2026-08-04-$0.11 M1.02

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Epic Chain (EPIC) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Epic Chain ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
EPIC/USDT
$1.1143
$1.1143$1.1143
+12.56%
2.48M (USDT)
EPIC/USDC
$1.1152
$1.1152$1.1152
+12.11%
49.34K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

EPIC から USD の計算機

金額

EPIC
EPIC
USD
USD

1 EPIC = 1.1143 USD

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