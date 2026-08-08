Enso (ENSO) 本日のテクニカル分析 Enso 分析ページでは、AIによって生成された ENSO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Enso の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Enso (ENSO) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.9716 -- +12.25% +34.12% +1.28%

Enso テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Enso の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い買い 売却 3 中立 4 購入 19 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 1 購入 13 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 3 購入 6 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.9711 0.9709 R2 0.9709 0.9707 R1 0.9708 0.9707 PP 0.9706 0.9706 S1 0.9705 0.9704 S2 0.9703 0.9704 S3 0.9702 0.9703

Enso 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.31M $3.56 M $3.87 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.45 M 3日間のアクティブ売却額 $0.44 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.82 M 7日間のアクティブ売却額 $0.83 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Enso 資本フロー 純流入 ENSOUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.11 M 0.97 2026-08-07 $0.27 M 1.03 2026-08-06 $0.27 M 0.95 2026-08-05 $0.13 M 0.93 2026-08-04 $0.08 M 0.89 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Enso (ENSO) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Enso ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 ENSO / USDT $0.9714 $0.9714 $0.9714 -4.93% 97.49K (USDT) 取 引