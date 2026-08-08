HeyElsa (ELSA) 本日のテクニカル分析 HeyElsa 分析ページでは、AIによって生成された ELSA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で HeyElsa の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

HeyElsa (ELSA) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.05589 -- +15.45% +10.19% -28.12%

HeyElsa テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる HeyElsa の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 11 中立 4 購入 11 移動平均 : 購入 売却 4 中立 1 購入 9 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 3 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.05592 0.0559 R2 0.0559 0.05588 R1 0.05588 0.05588 PP 0.05586 0.05586 S1 0.05585 0.05585 S2 0.05583 0.05585 S3 0.05582 0.05583

HeyElsa 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.29M $1.68 M $1.97 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.06 M 3日間のアクティブ売却額 $0.06 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.54 M 7日間のアクティブ売却額 $0.55 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 HeyElsa 資本フロー 純流入 ELSAUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.00 M 0.06 2026-08-07 $0.05 M 0.06 2026-08-06 -$0.01 M 0.05 2026-08-05 $0.01 M 0.05 2026-08-04 $0.02 M 0.05 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの HeyElsa (ELSA) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、HeyElsa ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 ELSA / USDT $0.05588 $0.05588 $0.05588 -0.58% 1.68M (USDT) 取 引