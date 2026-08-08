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EigenLayer (EIGEN) 本日のテクニカル分析

EigenLayer (EIGEN) 本日のテクニカル分析

EigenLayer 分析ページでは、AIによって生成された EIGEN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で EigenLayer の分析内容について詳しくご覧ください。

EigenLayer (EIGEN) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.1776---2.69%-27.96%-18.24%
EigenLayer 価格について詳しく知る

EigenLayer テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる EigenLayer の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 8
中立 2
購入 16
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 8中立 2購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.1774
0.1773
R2
0.1773
0.1773
R1
0.1773
0.1773
PP
0.1772
0.1772
S1
0.1772
0.1772
S2
0.1771
0.1772
S3
0.1771
0.1771

EigenLayer 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.22M
$3.45 M
$3.67 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.12M
3日間のアクティブ購入額
$1.01 M
3日間のアクティブ売却額
$0.89 M
7日間のアクティブ売買差額
0.08M
7日間のアクティブ購入額
$2.21 M
7日間のアクティブ売却額
$2.13 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

EigenLayer 資本フロー

純流入EIGENUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.05 M0.18
2026-08-07$0.00 M0.18
2026-08-06-$0.07 M0.18
2026-08-05-$0.13 M0.19
2026-08-04-$0.12 M0.19

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの EigenLayer (EIGEN) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、EigenLayer ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
EIGEN/USDT
$0.1776
$0.1776$0.1776
+0.73%
481.31K (USDT)
EIGEN/USDC
$0.1775
$0.1775$0.1775
+0.85%
307.94K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

EIGEN
EIGEN
USD
USD

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