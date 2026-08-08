Edge 本日の価格

Edge (EDGE1) の本日のライブ価格は ¥ 0.0612 で、直近24時間で 2.39% 変動しました。現在の EDGE1 から JPY への変換レートは、¥ 0.0612 につき EDGE1 です。

Edge は現在、時価総額 ¥ 15.49M で #782 位、循環供給量は 253.11M EDGE1 です。直近24時間の EDGE1 は、¥ 0.06096 (安値) から ¥ 0.0628 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 143.3200780626162182、史上最安値は ¥ 4.37129417498831594 です。

短期的なパフォーマンスでは、EDGE1 は直近1時間で +0.14%、直近7日間で -3.09% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.50K に達しました。

Edge (EDGE1) 市場情報

ランキング No.782 時価総額 ¥ 15.49M¥ 15.49M ¥ 15.49M 取引高 (24H) ¥ 55.50K¥ 55.50K ¥ 55.50K 完全希薄化後時価総額 ¥ 61.20M¥ 61.20M ¥ 61.20M 循環供給量 253.11M 253.11M 253.11M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 25.31% パブリックブロックチェーン BASE

Edge の現在の時価総額は ¥ 15.49M、24時間取引高は ¥ 55.50K です。EDGE1 の循環供給量は 253.11M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 61.20M です。