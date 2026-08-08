edgeX (EDGE) 本日のテクニカル分析 edgeX 分析ページでは、AIによって生成された EDGE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で edgeX の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

edgeX (EDGE) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.3841 -- +6.45% -8.64% -70.58%

EdgeX テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる EdgeX の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 13 中立 4 購入 9 移動平均 : 強い売り 売却 11 中立 1 購入 2 テクニカル指標 : 購入 売却 2 中立 3 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.3846 0.3845 R2 0.3845 0.3844 R1 0.3844 0.3844 PP 0.3843 0.3843 S1 0.3842 0.3842 S2 0.3841 0.3842 S3 0.384 0.3841

EdgeX 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.93M $5.24 M $6.17 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.02M 3日間のアクティブ購入額 $0.19 M 3日間のアクティブ売却額 $0.21 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.05M 7日間のアクティブ購入額 $0.57 M 7日間のアクティブ売却額 $0.63 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 EdgeX 資本フロー 純流入 EDGEUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.03 M 0.39 2026-08-07 $0.02 M 0.38 2026-08-06 $0.13 M 0.38 2026-08-05 $0.02 M 0.36 2026-08-04 $0.08 M 0.36 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの edgeX (EDGE) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、edgeX ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 EDGE / USDC $0.3839 $0.3839 $0.3839 +0.07% 141.66K (USDT) 取 引 EDGE / USDT $0.3841 $0.3841 $0.3841 +0.07% 243.28K (USDT) 取 引