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Drift Protocol (DRIFT) 本日のテクニカル分析

Drift Protocol (DRIFT) 本日のテクニカル分析

Drift Protocol 分析ページでは、AIによって生成された DRIFT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Drift Protocol の分析内容について詳しくご覧ください。

Drift Protocol (DRIFT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.01264--+3.43%-15.06%-65.47%
Drift Protocol 価格について詳しく知る

Drift Protocol テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Drift Protocol の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 19
中立 2
購入 5
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:中立売却 5中立 2購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.0128
0.01277
R2
0.01277
0.01275
R1
0.01275
0.01274
PP
0.01272
0.01272
S1
0.0127
0.0127
S2
0.01267
0.01269
S3
0.01265
0.01267

Drift Protocol 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.10M
$1.49 M
$1.60 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.04 M
3日間のアクティブ売却額
$0.04 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.14 M
7日間のアクティブ売却額
$0.15 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Drift Protocol 資本フロー

純流入DRIFTUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.08 M0.01
2026-08-07-$0.01 M0.01
2026-08-06-$0.05 M0.01
2026-08-05$0.00 M0.01
2026-08-04-$0.10 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Drift Protocol についてさらに詳しく知る

MEXCの Drift Protocol (DRIFT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Drift Protocol ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
DRIFT/USDT
$0.01265
$0.01265$0.01265
+0.23%
5.58M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

DRIFT から USD の計算機

金額

DRIFT
DRIFT
USD
USD

1 DRIFT = 0.01264 USD

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