Doom (DOOM) 本日のテクニカル分析 Doom 分析ページでは、AIによって生成された DOOM の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Doom の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Doom (DOOM) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.001051 -- +5.10% +5.10% +5.10%

Doom テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Doom の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 20 中立 1 購入 5 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 中立 売却 6 中立 1 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.00108 0.001064 R2 0.001064 0.001054 R1 0.001056 0.001049 PP 0.00104 0.00104 S1 0.001032 0.00103 S2 0.001016 0.001025 S3 0.001008 0.001016

Doom 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.01M $0.03 M $0.04 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.27 M 3日間のアクティブ売却額 $0.27 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.31 M 7日間のアクティブ売却額 $0.31 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Doom 資本フロー 純流入 DOOMUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Doom (DOOM) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Doom ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 DOOM / USD1 $0.001032 $0.001032 $0.001032 +57.07% 59.64M (USDT) 取 引 DOOM / USDT $0.001036 $0.001036 $0.001036 +54.39% 148.47M (USDT) 取 引