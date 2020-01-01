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Doom (DOOM) 本日のテクニカル分析

Doom (DOOM) 本日のテクニカル分析

Doom 分析ページでは、AIによって生成された DOOM の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Doom の分析内容について詳しくご覧ください。

Doom (DOOM) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.001051--+5.10%+5.10%+5.10%
Doom 価格について詳しく知る

Doom テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Doom の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 20
中立 1
購入 5
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:中立売却 6中立 1購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.00108
0.001064
R2
0.001064
0.001054
R1
0.001056
0.001049
PP
0.00104
0.00104
S1
0.001032
0.00103
S2
0.001016
0.001025
S3
0.001008
0.001016

Doom 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.27 M
3日間のアクティブ売却額
$0.27 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.31 M
7日間のアクティブ売却額
$0.31 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Doom 資本フロー

純流入DOOMUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Doom (DOOM) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Doom ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
DOOM/USD1
$0.001032
$0.001032$0.001032
+57.07%
59.64M (USDT)
DOOM/USDT
$0.001036
$0.001036$0.001036
+54.39%
148.47M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

DOOM から USD の計算機

金額

DOOM
DOOM
USD
USD

1 DOOM = 0.001051 USD

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