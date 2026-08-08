DOGS (DOGS) 本日のテクニカル分析 DOGS 分析ページでは、AIによって生成された DOGS の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で DOGS の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

DOGS (DOGS) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.00003573 -- +2.70% -7.30% -49.33%

DOGS テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる DOGS の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 8 中立 4 購入 14 移動平均 : 強い買い 売却 2 中立 1 購入 11 テクニカル指標 : 売却 売却 6 中立 3 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.00003562 0.00003561 R2 0.00003561 0.00003561 R1 0.00003561 0.00003561 PP 0.0000356 0.0000356 S1 0.0000356 0.0000356 S2 0.00003559 0.0000356 S3 0.00003559 0.00003559

DOGS 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -3.28M $12.58 M $15.85 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.02M 3日間のアクティブ購入額 $0.09 M 3日間のアクティブ売却額 $0.11 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.34 M 7日間のアクティブ売却額 $0.33 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 DOGS 資本フロー 純流入 DOGSUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.01 M 0.00 2026-08-07 -$0.03 M 0.00 2026-08-06 -$0.01 M 0.00 2026-08-05 -$0.01 M 0.00 2026-08-04 $0.01 M 0.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの DOGS (DOGS) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、DOGS ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 DOGS / USDT $0.00003573 $0.00003573 $0.00003573 +1.47% 1.60B (USDT) 取 引 DOGS / USDC $0.00003572 $0.00003572 $0.00003572 +1.56% 1.53B (USDT) 取 引