Delabs Games の本日のライブ価格は 0.007172 USD です。DELABS から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで DELABS の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Delabs Games ロゴ

Delabs Games価格(DELABS)

1 DELABS から USD へのライブ価格：

+2.97%1D
USD
Delabs Games (DELABS) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:50:04 (UTC+8)

Delabs Games (DELABS) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
24H 最安値
24H 最高値

-0.07%

+2.97%

-11.71%

-11.71%

Delabs Games (DELABS) のリアルタイム価格は $ 0.007172 です。過去24時間、DELABS は最低 $ 0.00674 から最高 $ 0.007193 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。DELABS の史上最高値は $ 0.02049703623689548 で、史上最安値は $ 0.00694452878312584 です。

短期的なパフォーマンスでは、DELABS は過去1時間で -0.07%、過去24時間で +2.97% 、過去7日間で -11.71% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Delabs Games (DELABS) 市場情報

No.1406

25.01%

BSC

Delabs Games の現在の時価総額は $ 5.38M、24時間取引高は $ 53.06K です。DELABS の循環供給量は 750.30M、総供給量は 3000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 21.52M です。

Delabs Games (DELABS) 価格履歴 USD

Delabs Games の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ +0.00020669+2.97%
30日$ -0.001929-21.20%
60日$ -0.003658-33.78%
90日$ +0.005172+258.60%
Delabs Games 本日の価格変動

本日 DELABS は、 $ +0.00020669 (+2.97%) の変動を記録しました。

Delabs Games 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.001929 (-21.20%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Delabs Games 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、DELABS は、 $ -0.003658 (-33.78%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Delabs Games 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.005172 (+258.60%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Delabs Games (DELABS) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Delabs Games 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Delabs Games ( DELABS ) とは何か

Delabs Gamesは、ゲームの遊び方を再定義しています。実績あるWeb2のIPを活用し、モバイルファーストでソーシャル連携を備えた、ブロックチェーン強化型の大胆なミッドコア体験を提供します。

Delabs Games は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Delabs Games への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- DELABS のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Delabs Games に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Delabs Games の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Delabs Games 価格予測 (USD)

Delabs Games (DELABS) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Delabs Games (DELABS) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Delabs Games の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Delabs Games の価格予測 をチェック！

Delabs Games (DELABS) トケノミクス

Delabs Games (DELABS) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ DELABS トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Delabs Games ( DELABS ) の購入方法

Delabs Games の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Delabs Games 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

DELABS を現地通貨に

1 Delabs Games (DELABS) からVND
188.73118
1 Delabs Games (DELABS) からAUD
A$0.01104488
1 Delabs Games (DELABS) からGBP
0.005379
1 Delabs Games (DELABS) からEUR
0.00616792
1 Delabs Games (DELABS) からUSD
$0.007172
1 Delabs Games (DELABS) からMYR
RM0.03026584
1 Delabs Games (DELABS) からTRY
0.30100884
1 Delabs Games (DELABS) からJPY
¥1.082972
1 Delabs Games (DELABS) からARS
ARS$10.45476784
1 Delabs Games (DELABS) からRUB
0.58623928
1 Delabs Games (DELABS) からINR
0.62948644
1 Delabs Games (DELABS) からIDR
Rp119.53328552
1 Delabs Games (DELABS) からPHP
0.4192034
1 Delabs Games (DELABS) からEGP
￡E.0.34110032
1 Delabs Games (DELABS) からBRL
R$0.03858536
1 Delabs Games (DELABS) からCAD
C$0.0100408
1 Delabs Games (DELABS) からBDT
0.8760598
1 Delabs Games (DELABS) からNGN
10.51608844
1 Delabs Games (DELABS) からCOP
$27.9066106
1 Delabs Games (DELABS) からZAR
R.0.12507968
1 Delabs Games (DELABS) からUAH
0.29986132
1 Delabs Games (DELABS) からTZS
T.Sh.17.75242128
1 Delabs Games (DELABS) からVES
Bs1.47026
1 Delabs Games (DELABS) からCLP
$6.820572
1 Delabs Games (DELABS) からPKR
Rs2.03168416
1 Delabs Games (DELABS) からKZT
3.86836164
1 Delabs Games (DELABS) からTHB
฿0.23581536
1 Delabs Games (DELABS) からTWD
NT$0.22046728
1 Delabs Games (DELABS) からAED
د.إ0.02632124
1 Delabs Games (DELABS) からCHF
Fr0.00566588
1 Delabs Games (DELABS) からHKD
HK$0.05565472
1 Delabs Games (DELABS) からAMD
֏2.74995996
1 Delabs Games (DELABS) からMAD
.د.م0.06612584
1 Delabs Games (DELABS) からMXN
$0.13189308
1 Delabs Games (DELABS) からSAR
ريال0.026895
1 Delabs Games (DELABS) からETB
Br1.08282856
1 Delabs Games (DELABS) からKES
KSh0.92619208
1 Delabs Games (DELABS) からJOD
د.أ0.005084948
1 Delabs Games (DELABS) からPLN
0.0261778
1 Delabs Games (DELABS) からRON
лв0.03141336
1 Delabs Games (DELABS) からSEK
kr0.06763196
1 Delabs Games (DELABS) からBGN
лв0.01204896
1 Delabs Games (DELABS) からHUF
Ft2.40670804
1 Delabs Games (DELABS) からCZK
0.15039684
1 Delabs Games (DELABS) からKWD
د.ك0.002194632
1 Delabs Games (DELABS) からILS
0.02359588
1 Delabs Games (DELABS) からBOB
Bs0.04955852
1 Delabs Games (DELABS) からAZN
0.0121924
1 Delabs Games (DELABS) からTJS
SM0.06583896
1 Delabs Games (DELABS) からGEL
0.0193644
1 Delabs Games (DELABS) からAOA
Kz6.53778004
1 Delabs Games (DELABS) からBHD
.د.ب0.002696672
1 Delabs Games (DELABS) からBMD
$0.007172
1 Delabs Games (DELABS) からDKK
kr0.04618768
1 Delabs Games (DELABS) からHNL
L0.1886236
1 Delabs Games (DELABS) からMUR
0.32603912
1 Delabs Games (DELABS) からNAD
$0.12429076
1 Delabs Games (DELABS) からNOK
kr0.07200688
1 Delabs Games (DELABS) からNZD
$0.01247928
1 Delabs Games (DELABS) からPAB
B/.0.007172
1 Delabs Games (DELABS) からPGK
K0.03062444
1 Delabs Games (DELABS) からQAR
ر.ق0.02610608
1 Delabs Games (DELABS) からRSD
дин.0.72566296
1 Delabs Games (DELABS) からUZS
soʻm86.40961868
1 Delabs Games (DELABS) からALL
L0.59692556
1 Delabs Games (DELABS) からANG
ƒ0.01283788
1 Delabs Games (DELABS) からAWG
ƒ0.0129096
1 Delabs Games (DELABS) からBBD
$0.014344
1 Delabs Games (DELABS) からBAM
KM0.01204896
1 Delabs Games (DELABS) からBIF
Fr21.150228
1 Delabs Games (DELABS) からBND
$0.00925188
1 Delabs Games (DELABS) からBSD
$0.007172
1 Delabs Games (DELABS) からJMD
$1.15447684
1 Delabs Games (DELABS) からKHR
28.919297
1 Delabs Games (DELABS) からKMF
Fr3.026584
1 Delabs Games (DELABS) からLAK
155.91304036
1 Delabs Games (DELABS) からLKR
රු2.17663028
1 Delabs Games (DELABS) からMDL
L0.12185228
1 Delabs Games (DELABS) からMGA
Ar32.1613996
1 Delabs Games (DELABS) からMOP
P0.05744772
1 Delabs Games (DELABS) からMVR
0.1097316
1 Delabs Games (DELABS) からMWK
MK12.45138092
1 Delabs Games (DELABS) からMZN
MT0.45836252
1 Delabs Games (DELABS) からNPR
रु1.01010448
1 Delabs Games (DELABS) からPYG
50.863824
1 Delabs Games (DELABS) からRWF
Fr10.420916
1 Delabs Games (DELABS) からSBD
$0.05895384
1 Delabs Games (DELABS) からSCR
0.09804124
1 Delabs Games (DELABS) からSRD
$0.28451324
1 Delabs Games (DELABS) からSVC
$0.062755
1 Delabs Games (DELABS) からSZL
L0.12421904
1 Delabs Games (DELABS) からTMT
m0.025102
1 Delabs Games (DELABS) からTND
د.ت0.021035476
1 Delabs Games (DELABS) からTTD
$0.04862616
1 Delabs Games (DELABS) からUGX
Sh24.987248
1 Delabs Games (DELABS) からXAF
Fr4.059352
1 Delabs Games (DELABS) からXCD
$0.0193644
1 Delabs Games (DELABS) からXOF
Fr4.059352
1 Delabs Games (DELABS) からXPF
Fr0.731544
1 Delabs Games (DELABS) からBWP
P0.0957462
1 Delabs Games (DELABS) からBZD
$0.01441572
1 Delabs Games (DELABS) からCVE
$0.68112484
1 Delabs Games (DELABS) からDJF
Fr1.276616
1 Delabs Games (DELABS) からDOP
$0.4568564
1 Delabs Games (DELABS) からDZD
د.ج0.93623288
1 Delabs Games (DELABS) からFJD
$0.01642388
1 Delabs Games (DELABS) からGNF
Fr62.36054
1 Delabs Games (DELABS) からGTQ
Q0.05493752
1 Delabs Games (DELABS) からGYD
$1.50224712
1 Delabs Games (DELABS) からISK
kr0.874984

Delabs Games資料

Delabs Games についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Delabs Gamesウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Delabs Games に関するその他の質問

Delabs Games (DELABS) の本日の価値はいくらですか？
DELABS の USD でのライブ価格は 0.007172 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の DELABS から USD の価格はいくらですか？
DELABS から USD の現在価格は $ 0.007172 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Delabs Games の時価総額はいくらですか？
DELABS の時価総額は $ 5.38M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
DELABS の循環供給量はどれくらいですか？
DELABS の循環供給量は 750.30M USD です。
DELABS の史上最高値（ATH）はいくらですか？
DELABS は史上最高値 0.02049703623689548 USD に達しました。
DELABS の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
DELABS の史上最安値は 0.00694452878312584 USD です。
DELABS の取引高はいくらですか？
DELABS の24 時間ライブ取引高は $ 53.06K USD です。
DELABS は今年さらに上昇しますか？
DELABS は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、DELABS 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:50:04 (UTC+8)

Delabs Games (DELABS) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

DELABS から USD の計算機

金額

DELABS
DELABS
USD
USD

1 DELABS = 0.007172 USD

DELABS を取引

DELABS/USDT
$0.007166
$0.007166
+3.03%

今すぐMEXCに参加しましょう

-- 現物メイカー手数料、-- 現物テイカー手数料
-- 先物メイカー手数料、-- 先物テイカー手数料