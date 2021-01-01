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The Final Form Bull (CZ) 本日のテクニカル分析

The Final Form Bull (CZ) 本日のテクニカル分析

The Final Form Bull 分析ページでは、AIによって生成された CZ の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で The Final Form Bull の分析内容について詳しくご覧ください。

The Final Form Bull (CZ) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.00445---27.86%-64.97%-40.67%
The Final Form Bull 価格について詳しく知る

The Final Form Bull テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる The Final Form Bull の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 14
中立 8
購入 4
移動平均:強い売り売却 11中立 3購入 0
テクニカル指標:中立売却 3中立 5購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.00461
0.00458
R2
0.00458
0.00457
R1
0.00457
0.00456
PP
0.00454
0.00454
S1
0.00453
0.00453
S2
0.0045
0.00452
S3
0.00449
0.0045

The Final Form Bull 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-3.44M
$0.03 M
$3.47 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.01 M
3日間のアクティブ売却額
$0.00 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.01 M
7日間のアクティブ売却額
$0.01 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

The Final Form Bull 資本フロー

純流入CZUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

The Final Form Bull についてさらに詳しく知る

MEXCの The Final Form Bull (CZ) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、The Final Form Bull ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CZ/USD1
$0.00445
$0.00445$0.00445
-8.55%
12.20M (USDT)
CZ/USDT
$0.00445
$0.00445$0.00445
-5.72%
14.76M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

CZ から USD の計算機

金額

CZ
CZ
USD
USD

1 CZ = 0.00445 USD

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