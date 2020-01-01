Cysic (CYS) 本日のテクニカル分析 Cysic 分析ページでは、AIによって生成された CYS の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Cysic の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Cysic (CYS) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.8266 -- +183.66% +161.16% +106.49%

Cysic テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Cysic の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 18 中立 2 購入 6 移動平均 : 売却 売却 10 中立 1 購入 3 テクニカル指標 : 売却 売却 8 中立 1 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.8414 0.8373 R2 0.8373 0.8348 R1 0.8348 0.8332 PP 0.8307 0.8307 S1 0.8282 0.8282 S2 0.8241 0.8266 S3 0.8216 0.8241

Cysic 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.55M $1.31 M $1.86 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.45M 3日間のアクティブ購入額 $33.08 M 3日間のアクティブ売却額 $32.64 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.04M 7日間のアクティブ購入額 $57.98 M 7日間のアクティブ売却額 $58.02 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Cysic 資本フロー 純流入 CYSUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Cysic (CYS) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Cysic ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 CYS / USDT $0.8348 $0.8348 $0.8348 -0.54% 3.68M (USDT) 取 引