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Cupsey (CUPSEY) 本日のテクニカル分析

Cupsey (CUPSEY) 本日のテクニカル分析

Cupsey 分析ページでは、AIによって生成された CUPSEY の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Cupsey の分析内容について詳しくご覧ください。

Cupsey (CUPSEY) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.012971--+56.25%+53.97%+548.55%
Cupsey 価格について詳しく知る

Cupsey テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Cupsey の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 13
中立 3
購入 10
移動平均:売却売却 10中立 0購入 4
テクニカル指標:購入売却 3中立 3購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01326
0.01323
R2
0.01323
0.01322
R1
0.01322
0.01321
PP
0.01319
0.01319
S1
0.01318
0.01318
S2
0.01315
0.01317
S3
0.01314
0.01315

Cupsey 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.22M
$0.03 M
$0.25 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.05 M
3日間のアクティブ売却額
$0.05 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.07 M
7日間のアクティブ売却額
$0.07 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Cupsey 資本フロー

純流入CUPSEYUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Cupsey (CUPSEY) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Cupsey ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CUPSEY/USD1
$0.013099
$0.013099$0.013099
+16.17%
4.72M (USDT)
CUPSEY/USDT
$0.012967
$0.012967$0.012967
+14.97%
6.28M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

CUPSEY から USD の計算機

金額

CUPSEY
CUPSEY
USD
USD

1 CUPSEY = 0.012971 USD

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