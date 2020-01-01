Cupsey (CUPSEY) 本日のテクニカル分析
Cupsey 分析ページでは、AIによって生成された CUPSEY の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Cupsey の分析内容について詳しくご覧ください。
Cupsey (CUPSEY) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.012971
|--
|+56.25%
|+53.97%
|+548.55%
Cupsey テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Cupsey の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
中立
売却 13
中立 3
購入 10
|移動平均:
|売却
|売却 10
|中立 0
|購入 4
|テクニカル指標:
|購入
|売却 3
|中立 3
|購入 6
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01326
0.01323
R2
0.01323
0.01322
R1
0.01322
0.01321
PP
0.01319
0.01319
S1
0.01318
0.01318
S2
0.01315
0.01317
S3
0.01314
0.01315
Cupsey 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.22M
$0.03 M
$0.25 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.05 M
3日間のアクティブ売却額
$0.05 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.07 M
7日間のアクティブ売却額
$0.07 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Cupsey 資本フロー
純流入CUPSEYUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$0.013099
$0.013099$0.013099
+16.17%
4.72M (USDT)
$0.012967
$0.012967$0.012967
+14.97%
6.28M (USDT)
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