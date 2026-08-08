CRYPGPT 本日の価格

CRYPGPT (CRYPGPT) の本日のライブ価格は ¥ 0.05263 で、直近24時間で 0.36% 変動しました。現在の CRYPGPT から JPY への変換レートは、¥ 0.05263 につき CRYPGPT です。

CRYPGPT は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- CRYPGPT です。直近24時間の CRYPGPT は、¥ 0.05245 (安値) から ¥ 0.05266 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、CRYPGPT は直近1時間で -0.02%、直近7日間で +0.19% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 22.99K に達しました。

CRYPGPT (CRYPGPT) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 22.99K¥ 22.99K ¥ 22.99K 完全希薄化後時価総額 ¥ 44.74M¥ 44.74M ¥ 44.74M 循環供給量 ---- -- 総供給量 850,000,000 850,000,000 850,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

CRYPGPT の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 22.99K です。CRYPGPT の循環供給量は --、総供給量は 850000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 44.74M です。