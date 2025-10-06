Circle xStock の本日のライブ価格は 128.55 USD です。CRCLX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで CRCLX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Circle xStock の本日のライブ価格は 128.55 USD です。CRCLX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで CRCLX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

CRCLX についての詳細

CRCLX 価格情報

CRCLX 公式ウェブサイト

CRCLX トケノミクス

CRCLX 価格予測

CRCLX 履歴

CRCLX 購入ガイド

CRCLX から法定通貨への変換

CRCLX 現物

Circle xStock ロゴ

Circle xStock価格(CRCLX)

1 CRCLX から USD へのライブ価格：

$128.55
-0.24%1D
USD
Circle xStock (CRCLX) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:48:39 (UTC+8)

Circle xStock (CRCLX) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 125.99
24H 最安値
$ 133.01
24H 最高値

$ 125.99
$ 133.01
$ 258.3037707311062
$ 108.7001141157051
+0.21%

-0.24%

-6.85%

-6.85%

Circle xStock (CRCLX) のリアルタイム価格は $ 128.55 です。過去24時間、CRCLX は最低 $ 125.99 から最高 $ 133.01 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。CRCLX の史上最高値は $ 258.3037707311062 で、史上最安値は $ 108.7001141157051 です。

短期的なパフォーマンスでは、CRCLX は過去1時間で +0.21%、過去24時間で -0.24% 、過去7日間で -6.85% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Circle xStock (CRCLX) 市場情報

No.1126

$ 10.23M
$ 64.08K
$ 10.23M
79.60K
79,598.44923314
SOL

Circle xStock の現在の時価総額は $ 10.23M、24時間取引高は $ 64.08K です。CRCLX の循環供給量は 79.60K、総供給量は 79598.44923314 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 10.23M です。

Circle xStock (CRCLX) 価格履歴 USD

Circle xStock の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.3093-0.24%
30日$ -10.25-7.39%
60日$ -7.54-5.55%
90日$ -70.68-35.48%
Circle xStock 本日の価格変動

本日 CRCLX は、 $ -0.3093 (-0.24%) の変動を記録しました。

Circle xStock 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -10.25 (-7.39%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Circle xStock 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、CRCLX は、 $ -7.54 (-5.55%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Circle xStock 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -70.68 (-35.48%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Circle xStock (CRCLX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Circle xStock 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Circle xStock ( CRCLX ) とは何か

Circle xStock (CRCLx) は、ソラナのSPLトークンおよびERC-20トークンとして発行されたトラッカー型証券です。このトークンは、Circle Internet Group (原資産) の株価に連動しており、規制に準拠した形で、暗号資産市場の適格な参加者にCircle Internet Group株価への投資機会を提供するとともに、ブロックチェーンならではの利便性も併せ持っています。

Circle xStock は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Circle xStock への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- CRCLX のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Circle xStock に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Circle xStock の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Circle xStock 価格予測 (USD)

Circle xStock (CRCLX) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Circle xStock (CRCLX) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Circle xStock の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Circle xStock の価格予測 をチェック！

Circle xStock (CRCLX) トケノミクス

Circle xStock (CRCLX) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ CRCLX トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Circle xStock ( CRCLX ) の購入方法

Circle xStock の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Circle xStock 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

CRCLX を現地通貨に

1 Circle xStock (CRCLX) からVND
3,382,793.25
1 Circle xStock (CRCLX) からAUD
A$197.967
1 Circle xStock (CRCLX) からGBP
96.4125
1 Circle xStock (CRCLX) からEUR
110.553
1 Circle xStock (CRCLX) からUSD
1 Circle xStock (CRCLX) からMYR
RM542.481
1 Circle xStock (CRCLX) からTRY
5,395.2435
1 Circle xStock (CRCLX) からJPY
¥19,411.05
1 Circle xStock (CRCLX) からARS
ARS$187,389.906
1 Circle xStock (CRCLX) からRUB
10,507.677
1 Circle xStock (CRCLX) からINR
11,282.8335
1 Circle xStock (CRCLX) からIDR
Rp2,142,499.143
1 Circle xStock (CRCLX) からPHP
7,513.7475
1 Circle xStock (CRCLX) からEGP
￡E.6,113.838
1 Circle xStock (CRCLX) からBRL
R$691.599
1 Circle xStock (CRCLX) からCAD
C$179.97
1 Circle xStock (CRCLX) からBDT
15,702.3825
1 Circle xStock (CRCLX) からNGN
188,489.0085
1 Circle xStock (CRCLX) からCOP
$500,194.4775
1 Circle xStock (CRCLX) からZAR
R.2,241.912
1 Circle xStock (CRCLX) からUAH
5,374.6755
1 Circle xStock (CRCLX) からTZS
T.Sh.318,192.102
1 Circle xStock (CRCLX) からVES
Bs26,352.75
1 Circle xStock (CRCLX) からCLP
$122,251.05
1 Circle xStock (CRCLX) からPKR
Rs36,415.644
1 Circle xStock (CRCLX) からKZT
69,336.0135
1 Circle xStock (CRCLX) からTHB
฿4,226.724
1 Circle xStock (CRCLX) からTWD
NT$3,951.627
1 Circle xStock (CRCLX) からAED
د.إ471.7785
1 Circle xStock (CRCLX) からCHF
Fr101.5545
1 Circle xStock (CRCLX) からHKD
HK$997.548
1 Circle xStock (CRCLX) からAMD
֏49,289.9265
1 Circle xStock (CRCLX) からMAD
.د.م1,185.231
1 Circle xStock (CRCLX) からMXN
$2,364.0345
1 Circle xStock (CRCLX) からSAR
ريال482.0625
1 Circle xStock (CRCLX) からETB
Br19,408.479
1 Circle xStock (CRCLX) からKES
KSh16,600.947
1 Circle xStock (CRCLX) からJOD
د.أ91.14195
1 Circle xStock (CRCLX) からPLN
469.2075
1 Circle xStock (CRCLX) からRON
лв563.049
1 Circle xStock (CRCLX) からSEK
kr1,212.2265
1 Circle xStock (CRCLX) からBGN
лв215.964
1 Circle xStock (CRCLX) からHUF
Ft43,137.5235
1 Circle xStock (CRCLX) からCZK
2,695.6935
1 Circle xStock (CRCLX) からKWD
د.ك39.3363
1 Circle xStock (CRCLX) からILS
422.9295
1 Circle xStock (CRCLX) からBOB
Bs888.2805
1 Circle xStock (CRCLX) からAZN
218.535
1 Circle xStock (CRCLX) からTJS
SM1,180.089
1 Circle xStock (CRCLX) からGEL
347.085
1 Circle xStock (CRCLX) からAOA
Kz117,182.3235
1 Circle xStock (CRCLX) からBHD
.د.ب48.3348
1 Circle xStock (CRCLX) からBMD
1 Circle xStock (CRCLX) からDKK
kr827.862
1 Circle xStock (CRCLX) からHNL
L3,380.865
1 Circle xStock (CRCLX) からMUR
5,843.883
1 Circle xStock (CRCLX) からNAD
$2,227.7715
1 Circle xStock (CRCLX) からNOK
kr1,290.642
1 Circle xStock (CRCLX) からNZD
$223.677
1 Circle xStock (CRCLX) からPAB
B/.128.55
1 Circle xStock (CRCLX) からPGK
K548.9085
1 Circle xStock (CRCLX) からQAR
ر.ق467.922
1 Circle xStock (CRCLX) からRSD
дин.13,006.689
1 Circle xStock (CRCLX) からUZS
soʻm1,548,794.8245
1 Circle xStock (CRCLX) からALL
L10,699.2165
1 Circle xStock (CRCLX) からANG
ƒ230.1045
1 Circle xStock (CRCLX) からAWG
ƒ231.39
1 Circle xStock (CRCLX) からBBD
$257.1
1 Circle xStock (CRCLX) からBAM
KM215.964
1 Circle xStock (CRCLX) からBIF
Fr379,093.95
1 Circle xStock (CRCLX) からBND
$165.8295
1 Circle xStock (CRCLX) からBSD
1 Circle xStock (CRCLX) からJMD
$20,692.6935
1 Circle xStock (CRCLX) からKHR
518,345.7375
1 Circle xStock (CRCLX) からKMF
Fr54,248.1
1 Circle xStock (CRCLX) からLAK
2,794,565.1615
1 Circle xStock (CRCLX) からLKR
රු39,013.6395
1 Circle xStock (CRCLX) からMDL
L2,184.0645
1 Circle xStock (CRCLX) からMGA
Ar576,456.765
1 Circle xStock (CRCLX) からMOP
P1,029.6855
1 Circle xStock (CRCLX) からMVR
1,966.815
1 Circle xStock (CRCLX) からMWK
MK223,176.9405
1 Circle xStock (CRCLX) からMZN
MT8,215.6305
1 Circle xStock (CRCLX) からNPR
रु18,104.982
1 Circle xStock (CRCLX) からPYG
911,676.6
1 Circle xStock (CRCLX) からRWF
Fr186,783.15
1 Circle xStock (CRCLX) からSBD
$1,056.681
1 Circle xStock (CRCLX) からSCR
1,757.2785
1 Circle xStock (CRCLX) からSRD
$5,099.5785
1 Circle xStock (CRCLX) からSVC
$1,124.8125
1 Circle xStock (CRCLX) からSZL
L2,226.486
1 Circle xStock (CRCLX) からTMT
m449.925
1 Circle xStock (CRCLX) からTND
د.ت377.03715
1 Circle xStock (CRCLX) からTTD
$871.569
1 Circle xStock (CRCLX) からUGX
Sh447,868.2
1 Circle xStock (CRCLX) からXAF
Fr72,759.3
1 Circle xStock (CRCLX) からXCD
$347.085
1 Circle xStock (CRCLX) からXOF
Fr72,759.3
1 Circle xStock (CRCLX) からXPF
Fr13,112.1
1 Circle xStock (CRCLX) からBWP
P1,716.1425
1 Circle xStock (CRCLX) からBZD
$258.3855
1 Circle xStock (CRCLX) からCVE
$12,208.3935
1 Circle xStock (CRCLX) からDJF
Fr22,881.9
1 Circle xStock (CRCLX) からDOP
$8,188.635
1 Circle xStock (CRCLX) からDZD
د.ج16,780.917
1 Circle xStock (CRCLX) からFJD
$294.3795
1 Circle xStock (CRCLX) からGNF
Fr1,117,742.25
1 Circle xStock (CRCLX) からGTQ
Q984.693
1 Circle xStock (CRCLX) からGYD
$26,926.083
1 Circle xStock (CRCLX) からISK
kr15,683.1

Circle xStock資料

Circle xStock についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式Circle xStockウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Circle xStock に関するその他の質問

Circle xStock (CRCLX) の本日の価値はいくらですか？
CRCLX の USD でのライブ価格は 128.55 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の CRCLX から USD の価格はいくらですか？
CRCLX から USD の現在価格は $ 128.55 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Circle xStock の時価総額はいくらですか？
CRCLX の時価総額は $ 10.23M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
CRCLX の循環供給量はどれくらいですか？
CRCLX の循環供給量は 79.60K USD です。
CRCLX の史上最高値（ATH）はいくらですか？
CRCLX は史上最高値 258.3037707311062 USD に達しました。
CRCLX の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
CRCLX の史上最安値は 108.7001141157051 USD です。
CRCLX の取引高はいくらですか？
CRCLX の24 時間ライブ取引高は $ 64.08K USD です。
CRCLX は今年さらに上昇しますか？
CRCLX は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、CRCLX 価格予測 をご覧ください。
Circle xStock (CRCLX) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

