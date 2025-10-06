Circle Internet の本日のライブ価格は 128.06 USD です。CRCLON から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで CRCLON の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Circle Internet の本日のライブ価格は 128.06 USD です。CRCLON から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで CRCLON の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Circle Internet価格(CRCLON)

1 CRCLON から USD へのライブ価格：

$128.06
-0.10%1D
USD
Circle Internet (CRCLON) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:48:32 (UTC+8)

Circle Internet (CRCLON) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 125.92
24H 最安値
$ 132.6
24H 最高値

$ 125.92
$ 132.6
$ 157.6281918017911
$ 108.2495922443734
-0.03%

-0.10%

-6.97%

-6.97%

Circle Internet (CRCLON) のリアルタイム価格は $ 128.06 です。過去24時間、CRCLON は最低 $ 125.92 から最高 $ 132.6 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。CRCLON の史上最高値は $ 157.6281918017911 で、史上最安値は $ 108.2495922443734 です。

短期的なパフォーマンスでは、CRCLON は過去1時間で -0.03%、過去24時間で -0.10% 、過去7日間で -6.97% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Circle Internet (CRCLON) 市場情報

No.1871

$ 1.83M
$ 65.44K
$ 1.83M
14.31K
14,305.66630811
ETH

Circle Internet の現在の時価総額は $ 1.83M、24時間取引高は $ 65.44K です。CRCLON の循環供給量は 14.31K、総供給量は 14305.66630811 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 1.83M です。

Circle Internet (CRCLON) 価格履歴 USD

Circle Internet の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.1282-0.10%
30日$ -10.87-7.83%
60日$ +48.06+60.07%
90日$ +48.06+60.07%
Circle Internet 本日の価格変動

本日 CRCLON は、 $ -0.1282 (-0.10%) の変動を記録しました。

Circle Internet 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -10.87 (-7.83%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Circle Internet 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、CRCLON は、 $ +48.06 (+60.07%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Circle Internet 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +48.06 (+60.07%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Circle Internet (CRCLON) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Circle Internet 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Circle Internet ( CRCLON ) とは何か

Ondoはブロックチェーン技術を活用する企業です。その使命は、金融市場をオンチェーン化するためのプラットフォーム、資産、およびインフラを構築し、オープンな経済への移行を加速させることです。

Circle Internet は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Circle Internet への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- CRCLON のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Circle Internet に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Circle Internet の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Circle Internet 価格予測 (USD)

Circle Internet (CRCLON) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Circle Internet (CRCLON) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Circle Internet の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Circle Internet の価格予測 をチェック！

Circle Internet (CRCLON) トケノミクス

Circle Internet (CRCLON) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ CRCLON トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Circle Internet ( CRCLON ) の購入方法

Circle Internet の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Circle Internet 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

CRCLON を現地通貨に

1 Circle Internet (CRCLON) からVND
3,369,898.9
1 Circle Internet (CRCLON) からAUD
A$197.2124
1 Circle Internet (CRCLON) からGBP
96.045
1 Circle Internet (CRCLON) からEUR
110.1316
1 Circle Internet (CRCLON) からUSD
$128.06
1 Circle Internet (CRCLON) からMYR
RM540.4132
1 Circle Internet (CRCLON) からTRY
5,374.6782
1 Circle Internet (CRCLON) からJPY
¥19,337.06
1 Circle Internet (CRCLON) からARS
ARS$186,675.6232
1 Circle Internet (CRCLON) からRUB
10,467.6244
1 Circle Internet (CRCLON) からINR
11,239.8262
1 Circle Internet (CRCLON) からIDR
Rp2,134,332.4796
1 Circle Internet (CRCLON) からPHP
7,485.107
1 Circle Internet (CRCLON) からEGP
￡E.6,090.5336
1 Circle Internet (CRCLON) からBRL
R$688.9628
1 Circle Internet (CRCLON) からCAD
C$179.284
1 Circle Internet (CRCLON) からBDT
15,642.529
1 Circle Internet (CRCLON) からNGN
187,770.5362
1 Circle Internet (CRCLON) からCOP
$498,287.863
1 Circle Internet (CRCLON) からZAR
R.2,233.3664
1 Circle Internet (CRCLON) からUAH
5,354.1886
1 Circle Internet (CRCLON) からTZS
T.Sh.316,979.2344
1 Circle Internet (CRCLON) からVES
Bs26,252.3
1 Circle Internet (CRCLON) からCLP
$121,785.06
1 Circle Internet (CRCLON) からPKR
Rs36,276.8368
1 Circle Internet (CRCLON) からKZT
69,071.7222
1 Circle Internet (CRCLON) からTHB
฿4,210.6128
1 Circle Internet (CRCLON) からTWD
NT$3,936.5644
1 Circle Internet (CRCLON) からAED
د.إ469.9802
1 Circle Internet (CRCLON) からCHF
Fr101.1674
1 Circle Internet (CRCLON) からHKD
HK$993.7456
1 Circle Internet (CRCLON) からAMD
֏49,102.0458
1 Circle Internet (CRCLON) からMAD
.د.م1,180.7132
1 Circle Internet (CRCLON) からMXN
$2,355.0234
1 Circle Internet (CRCLON) からSAR
ريال480.225
1 Circle Internet (CRCLON) からETB
Br19,334.4988
1 Circle Internet (CRCLON) からKES
KSh16,537.6684
1 Circle Internet (CRCLON) からJOD
د.أ90.79454
1 Circle Internet (CRCLON) からPLN
467.419
1 Circle Internet (CRCLON) からRON
лв560.9028
1 Circle Internet (CRCLON) からSEK
kr1,207.6058
1 Circle Internet (CRCLON) からBGN
лв215.1408
1 Circle Internet (CRCLON) からHUF
Ft42,973.0942
1 Circle Internet (CRCLON) からCZK
2,685.4182
1 Circle Internet (CRCLON) からKWD
د.ك39.18636
1 Circle Internet (CRCLON) からILS
421.3174
1 Circle Internet (CRCLON) からBOB
Bs884.8946
1 Circle Internet (CRCLON) からAZN
217.702
1 Circle Internet (CRCLON) からTJS
SM1,175.5908
1 Circle Internet (CRCLON) からGEL
345.762
1 Circle Internet (CRCLON) からAOA
Kz116,735.6542
1 Circle Internet (CRCLON) からBHD
.د.ب48.15056
1 Circle Internet (CRCLON) からBMD
$128.06
1 Circle Internet (CRCLON) からDKK
kr824.7064
1 Circle Internet (CRCLON) からHNL
L3,367.978
1 Circle Internet (CRCLON) からMUR
5,821.6076
1 Circle Internet (CRCLON) からNAD
$2,219.2798
1 Circle Internet (CRCLON) からNOK
kr1,285.7224
1 Circle Internet (CRCLON) からNZD
$222.8244
1 Circle Internet (CRCLON) からPAB
B/.128.06
1 Circle Internet (CRCLON) からPGK
K546.8162
1 Circle Internet (CRCLON) からQAR
ر.ق466.1384
1 Circle Internet (CRCLON) からRSD
дин.12,957.1108
1 Circle Internet (CRCLON) からUZS
soʻm1,542,891.2114
1 Circle Internet (CRCLON) からALL
L10,658.4338
1 Circle Internet (CRCLON) からANG
ƒ229.2274
1 Circle Internet (CRCLON) からAWG
ƒ230.508
1 Circle Internet (CRCLON) からBBD
$256.12
1 Circle Internet (CRCLON) からBAM
KM215.1408
1 Circle Internet (CRCLON) からBIF
Fr377,648.94
1 Circle Internet (CRCLON) からBND
$165.1974
1 Circle Internet (CRCLON) からBSD
$128.06
1 Circle Internet (CRCLON) からJMD
$20,613.8182
1 Circle Internet (CRCLON) からKHR
516,369.935
1 Circle Internet (CRCLON) からKMF
Fr54,041.32
1 Circle Internet (CRCLON) からLAK
2,783,912.9878
1 Circle Internet (CRCLON) からLKR
රු38,864.9294
1 Circle Internet (CRCLON) からMDL
L2,175.7394
1 Circle Internet (CRCLON) からMGA
Ar574,259.458
1 Circle Internet (CRCLON) からMOP
P1,025.7606
1 Circle Internet (CRCLON) からMVR
1,959.318
1 Circle Internet (CRCLON) からMWK
MK222,326.2466
1 Circle Internet (CRCLON) からMZN
MT8,184.3146
1 Circle Internet (CRCLON) からNPR
रु18,035.9704
1 Circle Internet (CRCLON) からPYG
908,201.52
1 Circle Internet (CRCLON) からRWF
Fr186,071.18
1 Circle Internet (CRCLON) からSBD
$1,052.6532
1 Circle Internet (CRCLON) からSCR
1,750.5802
1 Circle Internet (CRCLON) からSRD
$5,080.1402
1 Circle Internet (CRCLON) からSVC
$1,120.525
1 Circle Internet (CRCLON) からSZL
L2,217.9992
1 Circle Internet (CRCLON) からTMT
m448.21
1 Circle Internet (CRCLON) からTND
د.ت375.59998
1 Circle Internet (CRCLON) からTTD
$868.2468
1 Circle Internet (CRCLON) からUGX
Sh446,161.04
1 Circle Internet (CRCLON) からXAF
Fr72,481.96
1 Circle Internet (CRCLON) からXCD
$345.762
1 Circle Internet (CRCLON) からXOF
Fr72,481.96
1 Circle Internet (CRCLON) からXPF
Fr13,062.12
1 Circle Internet (CRCLON) からBWP
P1,709.601
1 Circle Internet (CRCLON) からBZD
$257.4006
1 Circle Internet (CRCLON) からCVE
$12,161.8582
1 Circle Internet (CRCLON) からDJF
Fr22,794.68
1 Circle Internet (CRCLON) からDOP
$8,157.422
1 Circle Internet (CRCLON) からDZD
د.ج16,716.9524
1 Circle Internet (CRCLON) からFJD
$293.2574
1 Circle Internet (CRCLON) からGNF
Fr1,113,481.7
1 Circle Internet (CRCLON) からGTQ
Q980.9396
1 Circle Internet (CRCLON) からGYD
$26,823.4476
1 Circle Internet (CRCLON) からISK
kr15,623.32

よくある質問： Circle Internet に関するその他の質問

Circle Internet (CRCLON) の本日の価値はいくらですか？
CRCLON の USD でのライブ価格は 128.06 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の CRCLON から USD の価格はいくらですか？
CRCLON から USD の現在価格は $ 128.06 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Circle Internet の時価総額はいくらですか？
CRCLON の時価総額は $ 1.83M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
CRCLON の循環供給量はどれくらいですか？
CRCLON の循環供給量は 14.31K USD です。
CRCLON の史上最高値（ATH）はいくらですか？
CRCLON は史上最高値 157.6281918017911 USD に達しました。
CRCLON の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
CRCLON の史上最安値は 108.2495922443734 USD です。
CRCLON の取引高はいくらですか？
CRCLON の24 時間ライブ取引高は $ 65.44K USD です。
CRCLON は今年さらに上昇しますか？
CRCLON は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、CRCLON 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:48:32 (UTC+8)

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

CRCLON から USD の計算機

金額

CRCLON
CRCLON
USD
USD

1 CRCLON = 128.06 USD

CRCLON を取引

CRCLON/USDT
$128.06
$128.06
-0.15%

