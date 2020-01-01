Collect on Fanable (COLLECT) 本日のテクニカル分析
Collect on Fanable 分析ページでは、AIによって生成された COLLECT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Collect on Fanable の分析内容について詳しくご覧ください。
Collect on Fanable (COLLECT) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.05412
|--
|+2.03%
|+33.30%
|+24.90%
Collect on Fanable テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Collect on Fanable の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
購入
売却 8
中立 1
購入 17
|移動平均:
|強い買い
|売却 1
|中立 0
|購入 13
|テクニカル指標:
|売却
|売却 7
|中立 1
|購入 4
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.05431
0.05431
R2
0.05431
0.0543
R1
0.0543
0.0543
PP
0.0543
0.0543
S1
0.05429
0.05429
S2
0.05429
0.05429
S3
0.05428
0.05429
Collect on Fanable 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.32M
$2.26 M
$2.58 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.26 M
3日間のアクティブ売却額
$0.26 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.68 M
7日間のアクティブ売却額
$0.70 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Collect on Fanable 資本フロー
純流入COLLECTUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$0.05412
$0.05412$0.05412
+1.99%
1.38M (USDT)
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