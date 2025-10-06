Coinbase xStock の本日のライブ価格は 333.05 USD です。COINX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで COINX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Coinbase xStock の本日のライブ価格は 333.05 USD です。COINX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで COINX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

COINX についての詳細

COINX 価格情報

COINX 公式ウェブサイト

COINX トケノミクス

COINX 価格予測

COINX 履歴

COINX 購入ガイド

COINX から法定通貨への変換

COINX 現物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Coinbase xStock ロゴ

Coinbase xStock価格(COINX)

1 COINX から USD へのライブ価格：

$332.97
$332.97$332.97
-3.21%1D
USD
Coinbase xStock (COINX) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:48:00 (UTC+8)

Coinbase xStock (COINX) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 332.5
$ 332.5$ 332.5
24H 最安値
$ 345.01
$ 345.01$ 345.01
24H 最高値

$ 332.5
$ 332.5$ 332.5

$ 345.01
$ 345.01$ 345.01

$ 444.5539034948311
$ 444.5539034948311$ 444.5539034948311

$ 292.4649785882087
$ 292.4649785882087$ 292.4649785882087

-0.37%

-3.20%

-3.95%

-3.95%

Coinbase xStock (COINX) のリアルタイム価格は $ 333.05 です。過去24時間、COINX は最低 $ 332.5 から最高 $ 345.01 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。COINX の史上最高値は $ 444.5539034948311 で、史上最安値は $ 292.4649785882087 です。

短期的なパフォーマンスでは、COINX は過去1時間で -0.37%、過去24時間で -3.20% 、過去7日間で -3.95% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Coinbase xStock (COINX) 市場情報

No.1178

$ 8.99M
$ 8.99M$ 8.99M

$ 63.98K
$ 63.98K$ 63.98K

$ 8.99M
$ 8.99M$ 8.99M

27.00K
27.00K 27.00K

--
----

26,999.99805248
26,999.99805248 26,999.99805248

SOL

Coinbase xStock の現在の時価総額は $ 8.99M、24時間取引高は $ 63.98K です。COINX の循環供給量は 27.00K、総供給量は 26999.99805248 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 8.99M です。

Coinbase xStock (COINX) 価格履歴 USD

Coinbase xStock の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -11.0428-3.20%
30日$ +1.86+0.56%
60日$ +13.37+4.18%
90日$ -65.79-16.50%
Coinbase xStock 本日の価格変動

本日 COINX は、 $ -11.0428 (-3.20%) の変動を記録しました。

Coinbase xStock 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +1.86 (+0.56%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Coinbase xStock 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、COINX は、 $ +13.37 (+4.18%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Coinbase xStock 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -65.79 (-16.50%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Coinbase xStock (COINX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Coinbase xStock 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Coinbase xStock ( COINX ) とは何か

Coinbase xStock（COINx）は、ソラナのSPLトークンおよびERC-20トークンとして発行されたトラッカー型証券です。このトークンは、Coinbase Global, Inc.（原資産）の株価に連動しており、規制に準拠した形で、暗号資産市場の適格な参加者にCoinbase株価への投資機会を提供するとともに、ブロックチェーンならではの利便性も併せ持っています。

Coinbase xStock は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Coinbase xStock への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- COINX のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Coinbase xStock に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Coinbase xStock の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Coinbase xStock 価格予測 (USD)

Coinbase xStock (COINX) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Coinbase xStock (COINX) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Coinbase xStock の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Coinbase xStock の価格予測 をチェック！

Coinbase xStock (COINX) トケノミクス

Coinbase xStock (COINX) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ COINX トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Coinbase xStock ( COINX ) の購入方法

Coinbase xStock の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Coinbase xStock 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

COINX を現地通貨に

1 Coinbase xStock (COINX) からVND
8,764,210.75
1 Coinbase xStock (COINX) からAUD
A$512.897
1 Coinbase xStock (COINX) からGBP
249.7875
1 Coinbase xStock (COINX) からEUR
286.423
1 Coinbase xStock (COINX) からUSD
$333.05
1 Coinbase xStock (COINX) からMYR
RM1,405.471
1 Coinbase xStock (COINX) からTRY
13,978.1085
1 Coinbase xStock (COINX) からJPY
¥50,290.55
1 Coinbase xStock (COINX) からARS
ARS$485,493.646
1 Coinbase xStock (COINX) からRUB
27,223.507
1 Coinbase xStock (COINX) からINR
29,231.7985
1 Coinbase xStock (COINX) からIDR
Rp5,550,831.113
1 Coinbase xStock (COINX) からPHP
19,466.7725
1 Coinbase xStock (COINX) からEGP
￡E.15,839.858
1 Coinbase xStock (COINX) からBRL
R$1,791.809
1 Coinbase xStock (COINX) からCAD
C$466.27
1 Coinbase xStock (COINX) からBDT
40,682.0575
1 Coinbase xStock (COINX) からNGN
488,341.2235
1 Coinbase xStock (COINX) からCOP
$1,295,914.2025
1 Coinbase xStock (COINX) からZAR
R.5,808.392
1 Coinbase xStock (COINX) からUAH
13,924.8205
1 Coinbase xStock (COINX) からTZS
T.Sh.824,378.682
1 Coinbase xStock (COINX) からVES
Bs68,275.25
1 Coinbase xStock (COINX) からCLP
$316,730.55
1 Coinbase xStock (COINX) からPKR
Rs94,346.404
1 Coinbase xStock (COINX) からKZT
179,637.1785
1 Coinbase xStock (COINX) からTHB
฿10,950.684
1 Coinbase xStock (COINX) からTWD
NT$10,237.957
1 Coinbase xStock (COINX) からAED
د.إ1,222.2935
1 Coinbase xStock (COINX) からCHF
Fr263.1095
1 Coinbase xStock (COINX) からHKD
HK$2,584.468
1 Coinbase xStock (COINX) からAMD
֏127,701.3615
1 Coinbase xStock (COINX) からMAD
.د.م3,070.721
1 Coinbase xStock (COINX) からMXN
$6,124.7895
1 Coinbase xStock (COINX) からSAR
ريال1,248.9375
1 Coinbase xStock (COINX) からETB
Br50,283.889
1 Coinbase xStock (COINX) からKES
KSh43,010.077
1 Coinbase xStock (COINX) からJOD
د.أ236.13245
1 Coinbase xStock (COINX) からPLN
1,215.6325
1 Coinbase xStock (COINX) からRON
лв1,458.759
1 Coinbase xStock (COINX) からSEK
kr3,140.6615
1 Coinbase xStock (COINX) からBGN
лв559.524
1 Coinbase xStock (COINX) からHUF
Ft111,761.5885
1 Coinbase xStock (COINX) からCZK
6,984.0585
1 Coinbase xStock (COINX) からKWD
د.ك101.9133
1 Coinbase xStock (COINX) からILS
1,095.7345
1 Coinbase xStock (COINX) からBOB
Bs2,301.3755
1 Coinbase xStock (COINX) からAZN
566.185
1 Coinbase xStock (COINX) からTJS
SM3,057.399
1 Coinbase xStock (COINX) からGEL
899.235
1 Coinbase xStock (COINX) からAOA
Kz303,598.3885
1 Coinbase xStock (COINX) からBHD
.د.ب125.2268
1 Coinbase xStock (COINX) からBMD
$333.05
1 Coinbase xStock (COINX) からDKK
kr2,144.842
1 Coinbase xStock (COINX) からHNL
L8,759.215
1 Coinbase xStock (COINX) からMUR
15,140.453
1 Coinbase xStock (COINX) からNAD
$5,771.7565
1 Coinbase xStock (COINX) からNOK
kr3,343.822
1 Coinbase xStock (COINX) からNZD
$579.507
1 Coinbase xStock (COINX) からPAB
B/.333.05
1 Coinbase xStock (COINX) からPGK
K1,422.1235
1 Coinbase xStock (COINX) からQAR
ر.ق1,212.302
1 Coinbase xStock (COINX) からRSD
дин.33,697.999
1 Coinbase xStock (COINX) からUZS
soʻm4,012,649.6795
1 Coinbase xStock (COINX) からALL
L27,719.7515
1 Coinbase xStock (COINX) からANG
ƒ596.1595
1 Coinbase xStock (COINX) からAWG
ƒ599.49
1 Coinbase xStock (COINX) からBBD
$666.1
1 Coinbase xStock (COINX) からBAM
KM559.524
1 Coinbase xStock (COINX) からBIF
Fr982,164.45
1 Coinbase xStock (COINX) からBND
$429.6345
1 Coinbase xStock (COINX) からBSD
$333.05
1 Coinbase xStock (COINX) からJMD
$53,611.0585
1 Coinbase xStock (COINX) からKHR
1,342,940.8625
1 Coinbase xStock (COINX) からKMF
Fr140,547.1
1 Coinbase xStock (COINX) からLAK
7,240,217.2465
1 Coinbase xStock (COINX) からLKR
රු101,077.3445
1 Coinbase xStock (COINX) からMDL
L5,658.5195
1 Coinbase xStock (COINX) からMGA
Ar1,493,496.115
1 Coinbase xStock (COINX) からMOP
P2,667.7305
1 Coinbase xStock (COINX) からMVR
5,095.665
1 Coinbase xStock (COINX) からMWK
MK578,211.4355
1 Coinbase xStock (COINX) からMZN
MT21,285.2255
1 Coinbase xStock (COINX) からNPR
रु46,906.762
1 Coinbase xStock (COINX) からPYG
2,361,990.6
1 Coinbase xStock (COINX) からRWF
Fr483,921.65
1 Coinbase xStock (COINX) からSBD
$2,737.671
1 Coinbase xStock (COINX) からSCR
4,552.7935
1 Coinbase xStock (COINX) からSRD
$13,212.0935
1 Coinbase xStock (COINX) からSVC
$2,914.1875
1 Coinbase xStock (COINX) からSZL
L5,768.426
1 Coinbase xStock (COINX) からTMT
m1,165.675
1 Coinbase xStock (COINX) からTND
د.ت976.83565
1 Coinbase xStock (COINX) からTTD
$2,258.079
1 Coinbase xStock (COINX) からUGX
Sh1,160,346.2
1 Coinbase xStock (COINX) からXAF
Fr188,506.3
1 Coinbase xStock (COINX) からXCD
$899.235
1 Coinbase xStock (COINX) からXOF
Fr188,506.3
1 Coinbase xStock (COINX) からXPF
Fr33,971.1
1 Coinbase xStock (COINX) からBWP
P4,446.2175
1 Coinbase xStock (COINX) からBZD
$669.4305
1 Coinbase xStock (COINX) からCVE
$31,629.7585
1 Coinbase xStock (COINX) からDJF
Fr59,282.9
1 Coinbase xStock (COINX) からDOP
$21,215.285
1 Coinbase xStock (COINX) からDZD
د.ج43,476.347
1 Coinbase xStock (COINX) からFJD
$762.6845
1 Coinbase xStock (COINX) からGNF
Fr2,895,869.75
1 Coinbase xStock (COINX) からGTQ
Q2,551.163
1 Coinbase xStock (COINX) からGYD
$69,760.653
1 Coinbase xStock (COINX) からISK
kr40,632.1

Coinbase xStock資料

Coinbase xStock についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式Coinbase xStockウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Coinbase xStock に関するその他の質問

Coinbase xStock (COINX) の本日の価値はいくらですか？
COINX の USD でのライブ価格は 333.05 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の COINX から USD の価格はいくらですか？
COINX から USD の現在価格は $ 333.05 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Coinbase xStock の時価総額はいくらですか？
COINX の時価総額は $ 8.99M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
COINX の循環供給量はどれくらいですか？
COINX の循環供給量は 27.00K USD です。
COINX の史上最高値（ATH）はいくらですか？
COINX は史上最高値 444.5539034948311 USD に達しました。
COINX の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
COINX の史上最安値は 292.4649785882087 USD です。
COINX の取引高はいくらですか？
COINX の24 時間ライブ取引高は $ 63.98K USD です。
COINX は今年さらに上昇しますか？
COINX は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、COINX 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:48:00 (UTC+8)

Coinbase xStock (COINX) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

トップニュース

なぜ多くの人が強気相場でまだお金を失うのか？

October 6, 2025

ビットコインレイヤー2ネットワークの台頭：2025年のビットコインの未来を形作る技術の理解

October 6, 2025

2025年のアルトコイン: TOTAL3が新高値に達したとき、ポートフォリオは動かない

October 5, 2025
もっと見る

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

COINX から USD の計算機

金額

COINX
COINX
USD
USD

1 COINX = 333.05 USD

COINX を取引

COINX/USDT
$332.97
$332.97$332.97
-3.30%

今すぐMEXCに参加しましょう

-- 現物メイカー手数料、-- 現物テイカー手数料
-- 先物メイカー手数料、-- 先物テイカー手数料