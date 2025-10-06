Alliance Games の本日のライブ価格は 0.00541 USD です。COA から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで COA の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Alliance Games の本日のライブ価格は 0.00541 USD です。COA から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで COA の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

COA についての詳細

COA 価格情報

COA ホワイトペーパー

COA 公式ウェブサイト

COA トケノミクス

COA 価格予測

COA 履歴

COA 購入ガイド

COA から法定通貨への変換

COA 現物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Alliance Games ロゴ

Alliance Games価格(COA)

1 COA から USD へのライブ価格：

$0.00541
$0.00541$0.00541
-14.80%1D
USD
Alliance Games (COA) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:47:46 (UTC+8)

Alliance Games (COA) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.00506
$ 0.00506$ 0.00506
24H 最安値
$ 0.0087
$ 0.0087$ 0.0087
24H 最高値

$ 0.00506
$ 0.00506$ 0.00506

$ 0.0087
$ 0.0087$ 0.0087

$ 0.03474769210606202
$ 0.03474769210606202$ 0.03474769210606202

$ 0.003300711612594677
$ 0.003300711612594677$ 0.003300711612594677

-4.93%

-14.79%

-31.18%

-31.18%

Alliance Games (COA) のリアルタイム価格は $ 0.00541 です。過去24時間、COA は最低 $ 0.00506 から最高 $ 0.0087 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。COA の史上最高値は $ 0.03474769210606202 で、史上最安値は $ 0.003300711612594677 です。

短期的なパフォーマンスでは、COA は過去1時間で -4.93%、過去24時間で -14.79% 、過去7日間で -31.18% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Alliance Games (COA) 市場情報

No.1698

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

$ 33.53K
$ 33.53K$ 33.53K

$ 10.82M
$ 10.82M$ 10.82M

414.42M
414.42M 414.42M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

20.72%

BSC

Alliance Games の現在の時価総額は $ 2.24M、24時間取引高は $ 33.53K です。COA の循環供給量は 414.42M、総供給量は 2000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 10.82M です。

Alliance Games (COA) 価格履歴 USD

Alliance Games の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.0009398-14.79%
30日$ +0.00172+46.61%
60日$ -0.0011-16.90%
90日$ -0.00621-53.45%
Alliance Games 本日の価格変動

本日 COA は、 $ -0.0009398 (-14.79%) の変動を記録しました。

Alliance Games 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +0.00172 (+46.61%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Alliance Games 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、COA は、 $ -0.0011 (-16.90%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Alliance Games 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.00621 (-53.45%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Alliance Games (COA) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Alliance Games 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Alliance Games ( COA ) とは何か

Alliance Gamesは、AI によるゲーム制作、ブロックチェーン統合型マルチプレイヤーネットワーク、そして分散型ワーカーノードシステムを組み合わせた分散型ネットワークです。ゲーム開発・ホスティング・収益化のあり方を再定義します。そのネイティブトークンである$COAは、このエコシステム全体を支える中核であり、開発者がインフラにアクセスするため、ノードオペレーターが報酬を獲得するため、そしてユーザーがステーキング・ガバナンス・プレミアム機能のロック解除を行うために使用されます。

Alliance Games は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Alliance Games への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- COA のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Alliance Games に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Alliance Games の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Alliance Games 価格予測 (USD)

Alliance Games (COA) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Alliance Games (COA) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Alliance Games の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Alliance Games の価格予測 をチェック！

Alliance Games (COA) トケノミクス

Alliance Games (COA) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ COA トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Alliance Games ( COA ) の購入方法

Alliance Games の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Alliance Games 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

COA を現地通貨に

1 Alliance Games (COA) からVND
142.36415
1 Alliance Games (COA) からAUD
A$0.0083314
1 Alliance Games (COA) からGBP
0.0040575
1 Alliance Games (COA) からEUR
0.0046526
1 Alliance Games (COA) からUSD
$0.00541
1 Alliance Games (COA) からMYR
RM0.0228302
1 Alliance Games (COA) からTRY
0.2270577
1 Alliance Games (COA) からJPY
¥0.81691
1 Alliance Games (COA) からARS
ARS$7.8862652
1 Alliance Games (COA) からRUB
0.4422134
1 Alliance Games (COA) からINR
0.4748357
1 Alliance Games (COA) からIDR
Rp90.1666306
1 Alliance Games (COA) からPHP
0.3162145
1 Alliance Games (COA) からEGP
￡E.0.2572996
1 Alliance Games (COA) からBRL
R$0.0291058
1 Alliance Games (COA) からCAD
C$0.007574
1 Alliance Games (COA) からBDT
0.6608315
1 Alliance Games (COA) からNGN
7.9325207
1 Alliance Games (COA) からCOP
$21.0505805
1 Alliance Games (COA) からZAR
R.0.0943504
1 Alliance Games (COA) からUAH
0.2261921
1 Alliance Games (COA) からTZS
T.Sh.13.3910484
1 Alliance Games (COA) からVES
Bs1.10905
1 Alliance Games (COA) からCLP
$5.14491
1 Alliance Games (COA) からPKR
Rs1.5325448
1 Alliance Games (COA) からKZT
2.9179917
1 Alliance Games (COA) からTHB
฿0.1778808
1 Alliance Games (COA) からTWD
NT$0.1663034
1 Alliance Games (COA) からAED
د.إ0.0198547
1 Alliance Games (COA) からCHF
Fr0.0042739
1 Alliance Games (COA) からHKD
HK$0.0419816
1 Alliance Games (COA) からAMD
֏2.0743563
1 Alliance Games (COA) からMAD
.د.م0.0498802
1 Alliance Games (COA) からMXN
$0.0994899
1 Alliance Games (COA) からSAR
ريال0.0202875
1 Alliance Games (COA) からETB
Br0.8168018
1 Alliance Games (COA) からKES
KSh0.6986474
1 Alliance Games (COA) からJOD
د.أ0.00383569
1 Alliance Games (COA) からPLN
0.0197465
1 Alliance Games (COA) からRON
лв0.0236958
1 Alliance Games (COA) からSEK
kr0.0510163
1 Alliance Games (COA) からBGN
лв0.0090888
1 Alliance Games (COA) からHUF
Ft1.8154337
1 Alliance Games (COA) からCZK
0.1134477
1 Alliance Games (COA) からKWD
د.ك0.00165546
1 Alliance Games (COA) からILS
0.0177989
1 Alliance Games (COA) からBOB
Bs0.0373831
1 Alliance Games (COA) からAZN
0.009197
1 Alliance Games (COA) からTJS
SM0.0496638
1 Alliance Games (COA) からGEL
0.014607
1 Alliance Games (COA) からAOA
Kz4.9315937
1 Alliance Games (COA) からBHD
.د.ب0.00203416
1 Alliance Games (COA) からBMD
$0.00541
1 Alliance Games (COA) からDKK
kr0.0348404
1 Alliance Games (COA) からHNL
L0.142283
1 Alliance Games (COA) からMUR
0.2459386
1 Alliance Games (COA) からNAD
$0.0937553
1 Alliance Games (COA) からNOK
kr0.0543164
1 Alliance Games (COA) からNZD
$0.0094134
1 Alliance Games (COA) からPAB
B/.0.00541
1 Alliance Games (COA) からPGK
K0.0231007
1 Alliance Games (COA) からQAR
ر.ق0.0196924
1 Alliance Games (COA) からRSD
дин.0.5473838
1 Alliance Games (COA) からUZS
soʻm65.1807079
1 Alliance Games (COA) からALL
L0.4502743
1 Alliance Games (COA) からANG
ƒ0.0096839
1 Alliance Games (COA) からAWG
ƒ0.009738
1 Alliance Games (COA) からBBD
$0.01082
1 Alliance Games (COA) からBAM
KM0.0090888
1 Alliance Games (COA) からBIF
Fr15.95409
1 Alliance Games (COA) からBND
$0.0069789
1 Alliance Games (COA) からBSD
$0.00541
1 Alliance Games (COA) からJMD
$0.8708477
1 Alliance Games (COA) からKHR
21.8144725
1 Alliance Games (COA) からKMF
Fr2.28302
1 Alliance Games (COA) からLAK
117.6086933
1 Alliance Games (COA) からLKR
රු1.6418809
1 Alliance Games (COA) からMDL
L0.0919159
1 Alliance Games (COA) からMGA
Ar24.260063
1 Alliance Games (COA) からMOP
P0.0433341
1 Alliance Games (COA) からMVR
0.082773
1 Alliance Games (COA) からMWK
MK9.3923551
1 Alliance Games (COA) からMZN
MT0.3457531
1 Alliance Games (COA) からNPR
रु0.7619444
1 Alliance Games (COA) からPYG
38.36772
1 Alliance Games (COA) からRWF
Fr7.86073
1 Alliance Games (COA) からSBD
$0.0444702
1 Alliance Games (COA) からSCR
0.0739547
1 Alliance Games (COA) からSRD
$0.2146147
1 Alliance Games (COA) からSVC
$0.0473375
1 Alliance Games (COA) からSZL
L0.0937012
1 Alliance Games (COA) からTMT
m0.018935
1 Alliance Games (COA) からTND
د.ت0.01586753
1 Alliance Games (COA) からTTD
$0.0366798
1 Alliance Games (COA) からUGX
Sh18.84844
1 Alliance Games (COA) からXAF
Fr3.06206
1 Alliance Games (COA) からXCD
$0.014607
1 Alliance Games (COA) からXOF
Fr3.06206
1 Alliance Games (COA) からXPF
Fr0.55182
1 Alliance Games (COA) からBWP
P0.0722235
1 Alliance Games (COA) からBZD
$0.0108741
1 Alliance Games (COA) からCVE
$0.5137877
1 Alliance Games (COA) からDJF
Fr0.96298
1 Alliance Games (COA) からDOP
$0.344617
1 Alliance Games (COA) からDZD
د.ج0.7062214
1 Alliance Games (COA) からFJD
$0.0123889
1 Alliance Games (COA) からGNF
Fr47.03995
1 Alliance Games (COA) からGTQ
Q0.0414406
1 Alliance Games (COA) からGYD
$1.1331786
1 Alliance Games (COA) からISK
kr0.66002

Alliance Games資料

Alliance Games についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Alliance Gamesウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Alliance Games に関するその他の質問

Alliance Games (COA) の本日の価値はいくらですか？
COA の USD でのライブ価格は 0.00541 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の COA から USD の価格はいくらですか？
COA から USD の現在価格は $ 0.00541 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Alliance Games の時価総額はいくらですか？
COA の時価総額は $ 2.24M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
COA の循環供給量はどれくらいですか？
COA の循環供給量は 414.42M USD です。
COA の史上最高値（ATH）はいくらですか？
COA は史上最高値 0.03474769210606202 USD に達しました。
COA の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
COA の史上最安値は 0.003300711612594677 USD です。
COA の取引高はいくらですか？
COA の24 時間ライブ取引高は $ 33.53K USD です。
COA は今年さらに上昇しますか？
COA は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、COA 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:47:46 (UTC+8)

Alliance Games (COA) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

トップニュース

なぜ多くの人が強気相場でまだお金を失うのか？

October 6, 2025

ビットコインレイヤー2ネットワークの台頭：2025年のビットコインの未来を形作る技術の理解

October 6, 2025

2025年のアルトコイン: TOTAL3が新高値に達したとき、ポートフォリオは動かない

October 5, 2025
もっと見る

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

COA から USD の計算機

金額

COA
COA
USD
USD

1 COA = 0.00541 USD

COA を取引

COA/USDT
$0.00541
$0.00541$0.00541
-13.16%

今すぐMEXCに参加しましょう

-- 現物メイカー手数料、-- 現物テイカー手数料
-- 先物メイカー手数料、-- 先物テイカー手数料