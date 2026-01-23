特別引き出し権（SDR）とは、国際通貨基金（IMF）が創設した一種の国際準備通貨です。SDRは、個人や企業が日常的な取引に使用する従来型の通貨ではありません。むしろ、各国の中央銀行が保有する補助的な外貨準備資産として機能し、IMFとその加盟国間の取引に用いられます。

SDRの価値は、米ドル、ユーロ、中国元、日本円、英ポンドの5つの主要通貨からなるバスケットを基準としています。このバスケットの構成は、世界の貿易および金融システムにおける各通貨の相対的重みを反映するよう、IMFによって5年ごとに見直されます。なお、SDRは特定の国家通貨とリンクしておらず、その価値はバスケットに含まれる通貨の為替レートに応じて変動します。

SDRは、世界経済システムに流動性を供給する上で重要な役割を果たしています。SDRは1969年に、世界経済における金と米ドルの限界への対応として導入されました。金融危機や経済不安の局面では、IMFが加盟国に対して追加のSDRを配分することを決定することがあります。これにより、一国の公式準備高を補完し、経済の安定化を図ることができます。

国際金融システムにおいて、SDRはIMF加盟国とIMF自身の間の取引に用いられます。例えば、国際収支で不足している国は、SDRを自由に利用可能な通貨と交換することができます。逆に、強い対外バランスを持つ国々が、これらの自由に利用可能な通貨を供給するケースが多く見られます。

要約すると、特別引き出し権は世界の流動性を管理する特異なツールであり、金融危機時には各国経済にとって緩衝材として機能します。SDRは日常的な経済生活において従来型の通貨として機能しませんが、世界の金融システムの安定性を維持する上で極めて重要な役割を果たしています。