シルバー（1トロイオンス）は、伝統的な法定通貨ではなく、銀をはじめとする貴金属の計量および取引に用いられる重量単位です。「法定通貨」という言葉は通常、政府が発行する通貨を指し、その裏付けとなる実物資産はありません。それに対し、シルバーは有形資産として固有の価値を持っています。

トロイオンスは帝国単位の一種です。中世に初めて使用され、今日では主に貴金属の価格設定に用いられています。1トロイオンスは約31.1グラムに相当し、米国や他の国々で金、銀、宝石以外の測定に用いられる一般的なアバードゥポイス・オンスよりわずかに重いものです。

1トロイオンスのシルバーは、世界中の商品市場で広く取引されています。その価格は、需要と供給、市場心理、経済状況などさまざまな要因によって決まります。シルバーはしばしば、インフレや経済的不確実性に対するヘッジ手段として機能し、金と同様の役割を果たします。

シルバーは国家通貨や公式通貨として使用されることはありませんが、世界経済において重要な役割を果たしています。投資や価値の保存手段としての利用に加え、シルバーは導電性、展延性、耐腐食性といった特異な特性から、数多くの産業用途にも活用されています。

なお、シルバーの価値は変動することがありますが、法定通貨のようにハイパーインフレや発行政府への信頼喪失によりゼロになることはありません。ただし、どんな投資にもリスクが伴うように、シルバーの購入もリスクを伴い、その価格は変動しやすいものです。

結論として、シルバー（1トロイオンス）は法定通貨ではありませんが、重要な金融資産であり、経済上の有力なツールでもあります。その価値は、シルバー自身が持つ内在的価値と、世界経済における役割に由来しています。