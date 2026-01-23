レソト・ロティは、南アフリカの国境内に位置する小国、レソト王国の公式通貨です。略称はLSLで、このロティは同国の経済において重要な役割を果たしており、商品やサービスの購入から市場での価格設定に至るまで、日々の金融取引のあらゆる場面で使用されています。

南アフリカランドに代わって導入されたロティは、特筆すべき点として、南アフリカランドと1対1の固定相場制を採用しています。これは、レソトが南アフリカと経済的・地理的に密接な関係にあるためです。実際、レソト国内ではロティとランドの両方が法定通貨として認められており、円滑な国境を越えた取引を可能にし、経済統合を促進しています。

ロティは100リセンテに細分され、他の多くの通貨がセントに細分されるのと同様です。硬貨と紙幣はさまざまな額面で発行されており、多様な規模の取引に対応できるようになっています。ロティの硬貨は1、2、5、10、20、50リセンテおよび1、2、5ロティの各額面があります。紙幣は10、20、50、100、200ロティの各額面で発行されています。

レソト中央銀行は、ロティの発行と管理を担当しています。同銀行は、ロティの安定性を確保するための金融政策を実施し、経済内の流通状況を監督しています。また、レソトの金融政策において重要な要素である、ロティと南アフリカランドとの1対1のペッグ制を維持する役割も果たしています。

結論として、レソト・ロティは単なる交換手段以上の存在であり、レソトの経済的アイデンティティを形成する不可欠な要素です。南アフリカランドとの独特な関係性は、レソトと南アフリカ間の緊密な経済的つながりを反映しており、レソトの国境内外における貿易や経済活動を円滑にする上で、ロティが果たす役割を一層際立たせています。