ジャージー・ポンド（JEP）は、フランス・ノルマンディー沿岸に位置するイギリス王室属領、ジャージー代官管轄区で使用される法定通貨です。ジャージーはイギリス王室の主権下にありながら、独自の通貨を発行する自治権を有しています。公式な国家通貨ではありませんが、地域内では広く流通しており、日常の経済活動に欠かせない存在です。

実務上、ジャージー・ポンドは英ポンドと等価（1:1）で固定されています。これは正式な協定というよりも、島内の住民や企業の取引を簡素化するための慣習的な措置です。現地では英ポンドも一般的に使用されており、イギリス本体との強固な経済的結びつきが示されています。

通貨は他の法定通貨と同様、硬貨と紙幣で発行されます。硬貨は1p、2p、5p、10p、20p、50p、£1、£2まで、紙幣は£1、£5、£10、£20、£50までの各額面があります。それぞれのデザインには島の文化や歴史が反映されており、独自のアイデンティティを形成しています。

なお、本通貨はジャージー内では法定通貨ですが、島外では一般的に使用できません。地域通貨として、その価値が島内の経済に密接に結びついているためです。ただし、銀行や両替所では英ポンドを含む他通貨と交換できます。

ジャージー・ポンドは、地域独自の事情に適応しつつ、巨大な経済圏とも共存する通貨制度のあり方を示しています。その運用実態は、世界経済における法定通貨システムの柔軟性と多様性を証明する興味深い事例と言えるでしょう。