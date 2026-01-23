イラン・リアルは、西アジアに位置するイラン・イスラム共和国の公式通貨です。発行および管理は、同国の金融当局であるイラン中央銀行が統括しています。リアルは日々の取引における交換手段として、国家経済において極めて重要な役割を担っており、物品・サービスの購入から納税、給与決済に至るまで、あらゆる経済活動の基盤となっています。

法定通貨であるリアルは、それ自体に内在価値を持つものではなく、金や銀といった実物資産による裏付けも持ちません。その価値の源泉は、イラン政府の信認と経済の安定性にあります。したがって、インフレ動向や経済政策、政治的安定性といった諸要因を反映して、リアルの価値は大きく変動します。

多くの通貨と同様、リアルにも補助単位が存在します。最小単位は「ディナール」ですが、リアルの貨幣価値が相対的に低いため、現在はほとんど流通していません。実生活では、価格表示や計算において慣習的な単位である「トーマン（Toman）」を用いるのが一般的です（1トーマン＝10リアル）。

近年、経済制裁や慢性的なインフレにより、イラン・リアルは深刻な苦境に立たされています。これらの要因による大幅な下落の結果、現在リアルは世界で最も対外価値の低い通貨の一つとなっています。これは国家経済のみならず、国民の実質的な購買力にも深刻な打撃を与えています。

こうした逆境下にあっても、リアルは依然としてイラン経済を支える不可欠な社会インフラです。政府および中央銀行は、通貨の安定化と価値回復に向けた金融施策を継続的に講じています。しかし、それらの成否は世界的な経済情勢や地政学的動向といった外部要因に強く依存しているのが現状です。

結論として、イラン・リアルは国内の経済取引を円滑にする上で欠かせないツールです。その価値と安定性は、国内政策から国際関係に至るまで、極めて多岐にわたる複雑な要因によって規定されています。