ガイアナ・ドル（GYD）は、南米大陸北東岸に位置するガイアナ共和国の公式通貨です。主要な交換手段として国家経済において中枢的な役割を担っており、日用品の購入から大規模な事業投資に至るまで、あらゆる日常的な金融取引の基盤となっています。

ガイアナ・ドルは独立後の法定通貨として、それまでの英領ギアナ・ドルに代わり導入されました。発行および規制は、中央銀行であるガイアナ中央銀行が統括しています。同行は通貨価値の安定を維持し、国内の通貨流通を監督する重責を担っています。

ガイアナ・ドルは補助単位として「セント」に細分されていますが、長年のインフレや経済構造の変化により、現在では日常の決済でセントが使われることは稀です。代わって「ドル」単位が、現金・キャッシュレスを問わず、あらゆる決済において普遍的に用いられています。

国際外国為替市場において、ガイアナ・ドルの価値は経済指標、地政学的リスク、および市場の投機的要因を反映して変動します。したがって、他の法定通貨と同様に、特有のリスクやボラティリティを内包しています。

法定通貨としての地位を確立している一方で、グローバルな為替市場における取引規模は限定的です。その流通は主に国内、および一部の主要貿易相手国との決済に留まっています。また、他の法定通貨と同様に、金などの実物資産による裏付けは持たず、その価値の源泉はガイアナの経済的安定性と国家の信認にあります。

要約すると、ガイアナ・ドルはガイアナ経済システムの基盤であり、国内における主要な決済手段です。その価値は多岐にわたる経済要因によって規定され、中央銀行による厳格な管理のもとで発行されています。実物資産の裏付けを持たない不換紙幣として、ガイアナの経済的安定そのものがその価値を支えているのです。