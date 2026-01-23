ガーナ・セディ（GHS）は、西アフリカの国ガーナ共和国の公式通貨です。中央銀行であるガーナ銀行が発行・管理を統括するこの法定通貨は、国家経済および国民の日常的な経済生活において中枢的な役割を担っています。「セディ」という名称は、かつてこの地域で貨幣として流通していた「タカラガイ（宝貝）」を意味する現地の言葉に由来しています。

ガーナ・セディは、商品・サービスの売買、納税、債務決済など、あらゆる経済取引の基盤となっています。国内の商業や貿易を円滑にする交換手段であると同時に、企業や個人が多様な物品の価値を容易に測定・比較するための「価値の尺度」としても機能しています。

国際外国為替市場において、ガーナ・セディは他通貨との間で取引されます。その為替レートは、インフレ率、金利水準、政治情勢の安定性、および経済成長率といった多岐にわたる要因によって規定されます。セディの価値変動はガーナ経済に多大な影響を及ぼし、輸出入価格や投資動向、さらには国民の生活費（物価）を左右する重要な指標となります。

通貨の形態は硬貨と紙幣の双方で構成されています。硬貨の補助単位はペセワ（pesewa）と呼ばれ、1ペセワ、5ペセワ、10ペセワ、20ペセワ、50ペセワ、1セディ、2セディの各額面があります。紙幣は5セディ、10セディ、20セディ、50セディ、100セディ、200セディの各額面があります。それぞれの紙幣と硬貨には固有の識別マークや防偽機能が施されており、偽造を防止しています。

結論として、ガーナ・セディはガーナの経済インフラを支える不可欠な構成要素です。国家の法定通貨として、日々の取引を円滑にし、価値の保存手段や会計単位としての役割を果たしています。他通貨に対するその価値の推移は、ガーナ経済の健全性と安定性を映し出す鏡と言えるでしょう。