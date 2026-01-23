ジョージア・ラリ（GEL）は、ジョージアの公式通貨です。国内経済において極めて重要な役割を担っており、商品・サービスの主要な決済手段として、小売から大規模な金融・政府間取引に至るまで、経済活動のあらゆる局面で使用されています。

発行および管理は、中央銀行であるジョージア中央銀行が統括しています。同行の主たる責務はラリの価値と安定性を維持することにあり、これは国家全体の経済的安定を図る上で不可欠です。ラリの補助単位は100テトリ（Tetri）であり、多様な額面の硬貨や紙幣が流通することで、あらゆる商取引を円滑に支えています。

国際金融市場において、ジョージア・ラリは他通貨と同様に為替変動リスクを伴います。その為替レートは、貿易需給（フロー）、インフレ率、金利水準、および地政学的リスクといった多岐にわたる要因によって規定されます。これらの動向は、ラリの実質的な購買力や輸出入コストに直接的な影響を及ぼします。

ジョージア・ラリは主要な準備通貨ではありませんが、外国為替市場において継続的に取引されています。銀行や公認両替所を通じて他通貨との換金が可能であり、国際通貨基金（IMF）の枠組みにおいても認識されている事実は、国際金融における同通貨の一定の地位を示しています。

結論として、ジョージア・ラリは単なる国家的アイデンティティの象徴に留まらず、ジョージアの経済活動を支える不可欠な社会インフラです。国際貿易や金融においても確かな役割を果たしており、国内外の多様な経済要因の影響を受けながらも、国内経済における価値の交換手段という根幹的な機能を果たし続けています。