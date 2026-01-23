キューバ・ペソ（CUP）は、カリブ海に浮かぶ島国キューバの公式通貨です。通貨コード「CUP」で表されるこのペソは、国家経済において極めて重要な役割を担っています。食料品の購入から公共料金の支払い、各種サービスの決済まで、国民の日常生活におけるあらゆる商取引の基盤となっています。発行は、同国の通貨当局であるキューバ中央銀行が統括しています。

キューバでは長年、このキューバ・ペソと「キューバ・コンバーチブル・ペソ（CUC）」の2種類が公式通貨として併用されてきました。CUCが主に観光業や高級品の取引に特化していたのに対し、キューバ・ペソはより一般的な国民の生活全般で使用されてきました。しかし現在、政府の方針によりCUCは段階的に廃止され、キューバ・ペソが唯一の公定通貨としての地位を確立しつつあります。

ペソの価値は、政府による「管理相場制（公定レート制）」のもとで決定されています。これは市場の需給バランスではなく、政府が外貨との交換レートを直接設定する仕組みです。キューバ・ペソは国際市場において自由な交換性（コンバーティビティ）を持たないため、国外で売買することは極めて困難であり、世界でも非常に特殊な通貨体系を維持しています。

国内の経済生活において、キューバ・ペソはあらゆる場面に浸透しています。市場での食料調達、公共交通機関の利用、光熱費の精算など、その用途は多岐にわたります。国家が最大の雇用主であるキューバにおいて、労働者の賃金や給与もこのペソで支払われています。

二重通貨制度という特殊な環境下にあっても、国民にとって最も身近な通貨は常にこのキューバ・ペソでした。国家の金融政策における中核でありながら、その発行量や為替レートが政府の強力な統制下にあることが大きな特徴です。

結論として、キューバ・ペソは同国の経済活動を支える不可欠な屋台骨です。政府の厳格な管理下にあり、国際的な交換性を持たないという点は、現代の通貨の中でも独特の性質と言えます。CUCの廃止が完了すれば、唯一の公式通貨として、その重要性はさらに増していくことになるでしょう。