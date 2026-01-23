スイス・フランは、しばしばCHF（Confoederatio Helvetica Franc）と表記され、スイス連邦およびリヒテンシュタイン公国の公式法定通貨です。また、イタリアの飛地領土であるカンピオーネ・ディタリアでも広く流通しています。国家通貨として、スイス・フランはこれらの地域の経済的な健全性を象徴する重要な役割を担っています。

主要通貨の中でも、スイス・フランは際立って独自の地位を築いています。スイスの永世中立性と政治的安定性は、スイス・フランを世界有数の「有事の逃避先（セーフヘイブン）」としての地位を確立させました。世界経済が不透明な状況や混乱に陥った際、投資家は信頼できる安定した価値の保存手段としてスイス・フランを選好するため、こうした局面では通貨価値が上昇する傾向にあります。

日常の経済活動において、スイス・フランはあらゆる決済に使用されています。補助単位は100分の1で、ドイツ語では「ラッペン（Rappen）」、フランス語では「サンチーム（centime）」、イタリア語では「チェンテージモ（centesimo）」、ロマンシュ語では「ラップ（rap）」と呼ばれます。多様な額面の硬貨や紙幣が発行され、日々の商取引を円滑に支えています。

発行と管理は中央銀行であるスイス国立銀行（SNB）が統括しています。SNBの最優先目標は物価の安定であり、その達成のために様々な金融政策を駆使しています。注目すべき点として、他国の多くの中央銀行とは異なり、SNBは具体的な数値によるインフレ目標を掲げていないことが挙げられます。

国際的な外国為替市場においても、スイス・フランは活発に取引されています。他通貨に対する為替レートは、金利差や地政学的リスク、スイス経済のファンダメンタルズなどによって変動します。その際立った安定性は、FXトレーダーにとっても魅力的な選択肢となっています。

結論として、スイス・フランは世界で最も信頼され、安定した通貨の一つです。経済不安時における避難先としての役割は、スイス国内にとどまらず、グローバルな経済・金融システムにおいて極めて重要な影響力を持っています。