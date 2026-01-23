カナダ・ドル（CAD）は、カナダの公式通貨です。1ドル硬貨に描かれている水鳥のアビ（Loon）にちなみ、現地では「ルーニー（Loonie）」の愛称で親しまれています。発行および管理は、同国の中央銀行であるカナダ銀行が担っています。世界の主要通貨（G10通貨）の一つとして、国際貿易や金融市場において極めて重要な役割を果たしています。

日常の経済生活において、カナダ・ドルは国内のあらゆる取引に使用されています。一杯のコーヒーから住宅の購入に至るまで、幅広く利用されています。また、カナダと米国の緊密な経済関係と地理的な近接性から、米国の国境沿いの街でも決済に使用されることがあります。

通貨体系は十進法に基づいており、$1は100セントに相当します。硬貨は5、10、25、50セント、および$1、$2の各額面があります。紙幣は$5、$10、$20、$50、$100の5種類が発行されています。

カナダ・ドルの価値は外国為替市場で日々変動しており、国内の経済情勢や金利、そして原油をはじめとするコモディティ価格に強く影響されます。カナダは世界有数の原油輸出国であるため、原油価格の動向はカナダ・ドルの価値を左右する大きな要因となります。

世界の金融市場において、カナダ・ドルは投資家にとって魅力的な通貨の一つです。これはカナダの政治的安定、健全な経済運営、そして強固な法的・規制枠組みへの信頼に基づいています。他通貨、特に米ドルに対する為替レートの動向は、世界中の投資家やアナリストによって常に注視されています。

カナダ・ドルは法定通貨であり、金や銀といった実物資産による裏付けはありませんが、カナダの堅実な経済と透明性の高い金融政策によって、極めて高い信用を維持しています。豊富な天然資源という背景と、世界経済における重要性から、カナダ・ドルは国際金融において今後もその存在感を示し続けるでしょう。