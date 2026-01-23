ブルネイ・ドル（BND）は、東南アジアのボルネオ島に位置する、小規模ながら富裕な国、ブルネイ・スルタン国の公式通貨です。国家経済において極めて重要な役割を担っており、商品・サービスの主要な交換手段となっています。通貨の発行と管理は、中央金融当局であるブルネイ・ダルサラーム中央銀行（BDCB、旧AMBD）が担当し、BNDの安定性と信頼性を維持しています。

ブルネイ・ドルは100セントに細分され、利便性の高いさまざまな額面の硬貨と紙幣が流通しています。デザインにはブルネイの豊かな文化遺産とアイデンティティが色濃く反映されており、スルタン（国王）の肖像や、同国の歴史と伝統を象徴する意匠が施されています。

最大の特徴は、シンガポール・ドルと等価（1:1）で相互交換が可能である点です。これは数十年にわたる両国間の「通貨相互交換協定」に基づくもので、これにより両国の通貨は互いの国で自由に流通し、ブルネイとシンガポール間の貿易や投資を強力に促進しています。

国際為替市場においては他の通貨と同様に取引され、経済状況に応じて変動しますが、原油や天然ガスの輸出に支えられた強固な経済基盤を背景に、その価値は長年、極めて安定的に推移しています。

総じて、ブルネイ・ドルは単なる決済手段を越え、ブルネイの主権と経済的安定を象徴するものです。金融システムの基盤として経済活動を支える不可欠な役割を果たしています。今後、ブルネイが経済の多角化を推進していく過程においても、ブルネイ・ドルは経済発展の柱として重要な役割を担い続けるでしょう。