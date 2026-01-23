バミューダ・ドルは、北大西洋に位置するイギリス海外領土バミューダの公式通貨です。通貨コード「BMD」と記号「$」で表されるこの法定通貨は、島内の日常的な経済活動において中核的な役割を担っています。最も基本的な小売決済から、銀行・金融サービス分野における複雑な取引に至るまで、あらゆる形態の金融取引で使用されています。

バミューダ・ドルは、他の多くのドル建て通貨と同様に100セントに細分化されています。硬貨と紙幣の両方でさまざまな額面が用意されています。硬貨には1セント、5セント、10セント、25セント、50セントのほか、$1硬貨もあります。一方、紙幣は$2、$5、$10、$20、$50、$100の各額面で発行されています。これらの紙幣と硬貨のデザインには、バミューダを象徴するシンボルや名所が描かれ、島の豊かな文化と歴史を反映しています。

最大の特徴は、その安定性が米ドルと密接に連動している点です。実際、バミューダ・ドルは米ドルと1対1の固定レート（ドルペッグ制）で維持されています。そのため、島内では両通貨が等価として流通しており、多くの店舗や企業でどちらの通貨も受け入れられています。ただし、バミューダ国外では一般的に流通しておらず、使用できない点には注意が必要です。

米ドルとの連動は、島の経済に多大な影響を及ぼします。例えば、米国の金利操作や経済政策の変更は、バミューダ・ドルの価値や経済全体に直接的に波及します。一方で、このペッグ制は、特に米国からの輸入に大きく依存しているバミューダにおいて、国内物価の安定を維持するための不可欠なメカニズムとなっています。

結論として、バミューダ・ドルはバミューダ経済の生命線であり、島内のあらゆる経済活動の基盤となっています。米ドルとの緊密な関係は、グローバル経済の相互依存性を象徴するとともに、経済の安定維持における固定為替レートの重要性を浮き彫りにしています。