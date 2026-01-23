アゼルバイジャン・マナトは、ユーラシアの南カフカス地方に位置するアゼルバイジャン共和国の公式通貨です。この通貨はアゼルバイジャン中央銀行によって発行・管理されており、同国の金融政策において中心的な役割を担っています。記号は「₼」、ISOコードは「AZN」で表記されます。

マナトは、ケピック（qəpik）と呼ばれる100の補助単位に細分化されます。国内のあらゆる経済活動において決済手段として使用されており、商品・サービスの購入から納税、政府手数料の支払いに至るまで幅広く利用されています。また、金融セクターにおける交換手段としても機能し、資産価格の設定、債務の清算、企業価値や投資額の測定基準となっています。

マナトの他通貨に対する価値は外国為替市場によって決定され、経済指標、地政学的イベント、市場心理など多様な要因により変動することがあります。なお、必要に応じてアゼルバイジャン中央銀行は外国為替市場に介入し、マナトの価値を安定化させる権限を有しています。

アゼルバイジャンにおける日常的な経済活動では、マナトは現金とデジタルの両方の形式で利用されています。紙幣や硬貨は主に小規模から中規模の取引で使用される一方、デジタル形式のマナトは高額取引やオンライン決済で一般的に使用されます。同国の金融システムは高度に発達しており、銀行振込、クレジットカード、モバイル決済、デジタルウォレットなど、幅広い支払い方法に対応しています。

総じて、アゼルバイジャン・マナトは同国経済において極めて重要な役割を果たしています。経済活動を円滑にし、国民の価値保存手段としての機能を果たしています。マナトはアゼルバイジャンの通貨制度の根幹をなす要素であり、その価値と安定性は中央銀行によって厳格に監視されています。