オランダ領アンティル・ギルダーは、アンティル・ギルダーとも呼ばれ、キュラソーおよびシントマールテンのカリブ海地域における法定通貨です。これら2つの島々はオランダ王国の一部を構成しており、2010年のオランダ領アンティルが解体されて以降、アンティル・ギルダーを公式通貨として使用しています。

アンティル・ギルダーは、両島の日常生活において重要な役割を担っています。日用品の購入や公共料金の支払い、さらには企業間の決済まで、あらゆる取引に用いられています。米国に地理的に近いことから、域内では米ドルも広く流通していますが、主要通貨および法定通貨としての地位を維持しているのはギルダーです。

この通貨はNAfまたはANGという記号で表され、100セントに細分されています。硬貨は1セント、5セント、10セント、25セント、50セント、そして1ギルダーと5ギルダーの額面で発行されており、紙幣は10ギルダー、20ギルダー、50ギルダー、100ギルダー、250ギルダーの額面で発行されています。

キュラソー・シント・マールテン中央銀行は、アンティル・ギルダーの発行と規制を担当しています。同銀行は通貨の安定性を確保し、地域の経済的安定を維持するための金融政策を監督しています。これにはインフレの管理や通貨供給量の調整が含まれ、これらの島々の経済成長と財政の健全性を支える役割を果たしています。

結論として、オランダ領アンティル・ギルダーはキュラソーおよびシントマールテンの経済にとって不可欠な存在です。米ドルが広く通用しているにもかかわらず、アンティル・ギルダーは依然として公式通貨としてその地位を保っています。これらの地域ではアンティル・ギルダーが普遍的に使用されており、経済生活のあらゆる側面を支えています。そのため、この地域で金融活動に携わろうとする方にとって、アンティル・ギルダーの役割と仕組みを理解することは極めて重要です。