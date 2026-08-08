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tokenbot (CLANKER) 本日のテクニカル分析

tokenbot (CLANKER) 本日のテクニカル分析

tokenbot 分析ページでは、AIによって生成された CLANKER の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で tokenbot の分析内容について詳しくご覧ください。

tokenbot (CLANKER) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$12.55---1.50%-16.62%-52.45%
tokenbot 価格について詳しく知る

Tokenbot テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Tokenbot の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 1
購入 9
移動平均:強い売り売却 12中立 0購入 2
テクニカル指標:購入売却 4中立 1購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
12.5933
12.5866
R2
12.5866
12.5828
R1
12.5833
12.5804
PP
12.5766
12.5766
S1
12.5733
12.5728
S2
12.5666
12.5704
S3
12.5633
12.5666

Tokenbot 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.13M
$1.54 M
$1.66 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.02 M
3日間のアクティブ売却額
$0.02 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.05 M
7日間のアクティブ売却額
$0.05 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Tokenbot 資本フロー

純流入CLANKERUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M12.53
2026-08-07$0.02 M12.60
2026-08-06$0.01 M12.49
2026-08-05-$0.01 M12.32
2026-08-04$0.01 M12.26

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの tokenbot (CLANKER) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、tokenbot ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CLANKER/USDT
$12.54
$12.54$12.54
-0.38%
5.55K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

CLANKER
CLANKER
USD
USD

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