tokenbot (CLANKER) 本日のテクニカル分析 tokenbot 分析ページでは、AIによって生成された CLANKER の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で tokenbot の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

tokenbot (CLANKER) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $12.55 -- -1.50% -16.62% -52.45%

Tokenbot テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Tokenbot の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 16 中立 1 購入 9 移動平均 : 強い売り 売却 12 中立 0 購入 2 テクニカル指標 : 購入 売却 4 中立 1 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 12.5933 12.5866 R2 12.5866 12.5828 R1 12.5833 12.5804 PP 12.5766 12.5766 S1 12.5733 12.5728 S2 12.5666 12.5704 S3 12.5633 12.5666

Tokenbot 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.13M $1.54 M $1.66 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.02 M 3日間のアクティブ売却額 $0.02 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.05 M 7日間のアクティブ売却額 $0.05 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Tokenbot 資本フロー 純流入 CLANKERUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.00 M 12.53 2026-08-07 $0.02 M 12.60 2026-08-06 $0.01 M 12.49 2026-08-05 -$0.01 M 12.32 2026-08-04 $0.01 M 12.26 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの tokenbot (CLANKER) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、tokenbot ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 CLANKER / USDT $12.54 $12.54 $12.54 -0.38% 5.55K (USDT) 取 引